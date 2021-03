A tendência de fitness que veio da infância para animar o confinamento

Durante a pandemia, as redes sociais ocuparam um espaço ainda mais proeminente nas nossas vidas, já antes bastante pautadas pelo enredo tecnológico. O Clubhouse é a mais recente novidade, mas antes desta, não nos podemos esquecer do Tik Tok. Aliás, esta aplicação foi mesmo fundamental na primeira quarentena, quando nos encontrámos pela primeira vez confinados em casa e à procura de novas opções de entretenimento.

As danças mais loucas tornaram-se um lugar comum e as piadas multiplicavam-se, animando um pouco as nossas semanas taciturnas. Com o passar do tempo, a tipologia de vídeos foi evoluindo e neste momento, é muito comum produtos do dia-a-dia tornarem-se virais de um momento para o outro, alcançando vendas astronómicas.

Parece ser o caso dos Hula Hoops, aqueles arcos coloridos que rodam à volta da cintura e que fizeram da nossa infância um lugar mais feliz. Agora, para nosso regozijo – se há coisa que a Covid-19 nos ensinou foi a apreciar as pequenas coisas da vida – estão de volta.

Um bocadinho diferentes, é verdade. Senão vejamos. O arco de ginástica de fitness aparece agora com um peso atrelado, que pode variar entre 1 e 2 quilos, alguns até são ajustáveis.

Principais vantagens? São divertidos e fazem o que prometem – já lá iremos - de utilização muito intuitiva, ocupam pouco espaço e são fáceis de arrumar em qualquer canto da casa. Para além do mais são um gadget simpático para a carteira, o momento não dá para mais.

Como aliado nos treinos caseiros, trazem uma série de benefícios ao corpo - e à mente já agora. Melhoram o equilíbrio e fortalecem e tonificam os músculos da parte central e inferior do corpo como os quadríceps ou mesmo os glúteos, sendo excelentes para o abdómen.

No geral, este exercício cardiovascular permite melhorar a forma física, sendo um ótimo desbloqueador para começar o treino, especialmente naqueles dias em que não apetece nada. É o quebra-gelo perfeito, portanto. Comece por praticar 30 segundos de cada vez até para se habituar ao movimento e ganhar força, ritmo e coordenação a cada utilização. Já está a googlar à procura do seu?