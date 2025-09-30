Feitoria prepara jantar em Lisboa com o melhor sommelier do mundo
A 3 de outubro, pelas 19h, o restaurante em Lisboa vai receber Pablo Jesús Rivero para um jantar que brinda vinhos portugueses e argentinos.
O restaurante Feitoria, localizado no Altis Belém Hotel & Spa, e premiado com uma estrela Michelin, está a preparar um jantar vínico bastante especial com Pablo Jesús Rivero, eleito “Beronia World's Best Sommelier” em 2024. Este jantar vínico insere-se no ciclo de experiências vínicas do Feitoria, que tem vindo a reunir grandes nomes da gastronomia e referências nacionais e internacionais do mundo do vinho.
Neste jantar, com lugar no dia 3 de outubro e a começar pelas 19h, será garantida uma experiência intimista que celebra a alta gastronomia e o vinho de excelência. Os pratos estão a cargo do chef distinguido com Estrela Michelin André Cruz, que desenhou um menu de seis momentos, onde procurou enaltecer a alta qualidade dos produtos nacionais; desde a frescura do camarão do Algarve, à intensidade do tártaro de boi minhoto com camarão alistado e atum, passando também pela tradicional “Grãozada” de bacalhau, a dourada de mar com arroz de perceves e molho de Bulhão Pato, ainda o cordeiro assado com legumes biológicos e, quanto às notas doces, a sericaia, o pastel de nata e as amêndoas de Escalhão.
Cada prato foi pensado para criar uma narrativa coerente e emotiva que se interliga com a história de cada vinho. A harmonização vínica será a grande surpresa da noite. Será conduzida por Pablo Rivero, que trará consigo vinhos raros da Argentina, e Pedro Escoto, Sommelier do Feitoria e eleito como o “Melhor Jovem Sommelier de Portugal 2025”, pela Chaîne des Rôtisseurs Portugal, que por sua vez fará o contraponto com três referências portuguesas igualmente surpreendentes, vindas de regiões como os Açores, Colares ou Madeira.
Entre os vinhos que compõem esta noite, destacam-se rótulos verdadeiramente únicos, como o Etchart Partida Limitada Torrontés 1992, de Cafayate, Salta, o Viúva Gomes 1969, de Colares, ou o D’Oliveiras Boal 1992, da Madeira, em sintonia com expressões contemporâneas e vibrantes como o Matías Michelini Vortex 2022, do Valle de Uco, ou a ousadia atlântica da Azores Wine Company.
Esta conjugação resultará num diálogo vínico inovador, que procura desafiar convenções e oferecer novas perspetivas sobre a forma como a gastronomia e o vinho podem dialogar entre si. “Este será um encontro muito especial, onde vamos unir diferentes culturas gastronómicas em torno do vinho e do produto. Receber o Pablo no Feitoria é, para nós, uma enorme honra, não só pela sua relevância internacional, mas também pelo que representa em termos de hospitalidade e respeito pelo produto”, sublinha o chef André Cruz em comunicado de imprensa. “Será uma noite de partilha e de descoberta, em que queremos surpreender os convidados com combinações inesperadas e, acima de tudo, criar uma memória que perdure. Acredito que juntos vamos proporcionar uma experiência verdadeiramente única, que celebra a amizade, a cultura e o prazer da mesa”, acrescenta Pablo Rivero.
O Torel Avantgarde celebra o São Martinho com fogo, música e sustentabilidade
Depois do sucesso da primeira edição do Uro Gastro Fire Sessions, o chef João Figueirinhas, voltou a desafiar vários nomes de peso da gastronomia portuguesa para cozinharem consigo em celebração do São Martinho, num evento único.
Santini celebra 76 anos com novidade que junta dois dos seus sabores mais populares
Para celebrar mais um aniversário, a icónica geladaria portuguesa estará com uma promoção especial 2 por 1. No mesmo dia, estreia ainda um novo sabor comemorativo: Marabunta de Morango.
O sucessor do MusicBox: Lisboa ganha um novo polo cultural
A Casa Capitão foi totalmente remodelada e está pronta para se afirmar como o novo centro cultural de Lisboa. Localizada no Beato, inaugura a 19 de setembro com uma programação especial que promete mais de 30 eventos e atividades para todas as idades.
O que tem em comum Bill Gates, Jeff Bezos e Steve Jobs? Além de avultadas fortunas, partilham hábitos financeiros semelhantes.
Os cientistas descobriram o número mágico por uma boa causa: previnir o cancro de próstata.
Perder peso a caminhar é uma missão possível e bastante recomendável. Mostramos como atingir o objetivo.
De bebidas para desportistas a direitos de transmissão, os diversos investimentos do jogador do FC Barcelona parecem não ter fim.