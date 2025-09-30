Feitoria prepara jantar em Lisboa com o melhor sommelier do mundo

O restaurante Feitoria, localizado no Altis Belém Hotel & Spa, e premiado com uma estrela Michelin, está a preparar um jantar vínico bastante especial com Pablo Jesús Rivero, eleito “Beronia World's Best Sommelier” em 2024. Este jantar vínico insere-se no ciclo de experiências vínicas do Feitoria, que tem vindo a reunir grandes nomes da gastronomia e referências nacionais e internacionais do mundo do vinho.

Neste jantar, com lugar no dia 3 de outubro e a começar pelas 19h, será garantida uma experiência intimista que celebra a alta gastronomia e o vinho de excelência. Os pratos estão a cargo do chef distinguido com Estrela Michelin André Cruz, que desenhou um menu de seis momentos, onde procurou enaltecer a alta qualidade dos produtos nacionais; desde a frescura do camarão do Algarve, à intensidade do tártaro de boi minhoto com camarão alistado e atum, passando também pela tradicional “Grãozada” de bacalhau, a dourada de mar com arroz de perceves e molho de Bulhão Pato, ainda o cordeiro assado com legumes biológicos e, quanto às notas doces, a sericaia, o pastel de nata e as amêndoas de Escalhão.

Chef André Cruz Foto: dr

Cada prato foi pensado para criar uma narrativa coerente e emotiva que se interliga com a história de cada vinho. A harmonização vínica será a grande surpresa da noite. Será conduzida por Pablo Rivero, que trará consigo vinhos raros da Argentina, e Pedro Escoto, Sommelier do Feitoria e eleito como o “Melhor Jovem Sommelier de Portugal 2025”, pela Chaîne des Rôtisseurs Portugal, que por sua vez fará o contraponto com três referências portuguesas igualmente surpreendentes, vindas de regiões como os Açores, Colares ou Madeira.

Entre os vinhos que compõem esta noite, destacam-se rótulos verdadeiramente únicos, como o Etchart Partida Limitada Torrontés 1992, de Cafayate, Salta, o Viúva Gomes 1969, de Colares, ou o D’Oliveiras Boal 1992, da Madeira, em sintonia com expressões contemporâneas e vibrantes como o Matías Michelini Vortex 2022, do Valle de Uco, ou a ousadia atlântica da Azores Wine Company.

Pablo Jesús Rivero, o Melhor Sommelier do Mundo Foto: dr

Esta conjugação resultará num diálogo vínico inovador, que procura desafiar convenções e oferecer novas perspetivas sobre a forma como a gastronomia e o vinho podem dialogar entre si. “Este será um encontro muito especial, onde vamos unir diferentes culturas gastronómicas em torno do vinho e do produto. Receber o Pablo no Feitoria é, para nós, uma enorme honra, não só pela sua relevância internacional, mas também pelo que representa em termos de hospitalidade e respeito pelo produto”, sublinha o chef André Cruz em comunicado de imprensa. “Será uma noite de partilha e de descoberta, em que queremos surpreender os convidados com combinações inesperadas e, acima de tudo, criar uma memória que perdure. Acredito que juntos vamos proporcionar uma experiência verdadeiramente única, que celebra a amizade, a cultura e o prazer da mesa”, acrescenta Pablo Rivero.