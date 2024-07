Fazer as vindimas na Adega José de Sousa

Ainda há casas que fazem vindima manual, embora no Alentejo a maquinaria se tenha popularizado e substituido boa parte da mão humana. A Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, dedica um programa especial dedicado à arte de vindimar e abre as suas portas para quem queira conhecer e participar neste processo. Durante um mês, entre 15 de agosto e 15 de setembro, na companhia de amigos e família é possível apanhar as uvas e provar iguarias da terra, juntamente com uma prova.

"Conforme os gostos, o programa pode ter início na vinha, onde os visitantes têm a oportunidade de cortar os cachos ou, se a vindima estiver numa fase avançada, na adega com a prova de mosto ou com a pisa a pé", informa a José de Sousa. Os participantes podem participar nas atividades a decorrer, e o programa inclui, ainda, uma visita às duas adegas - "a Adega Nova e a Adega dos Potes – com uma prova de vinhos e degustação de produtos regionais."

Programa de vindimas na Adega José de Sousa. Foto: DR

"Carregada de prestígio e história, a Adega José de Sousa, datada de 1878, é uma adega única que engloba duas adegas que trabalham estilos muito distintos", lê-se sobre a história da adega. "Na Adega dos Potes, o método de fermentação ancestral e antigo está presente na produção dos vinhos, enquanto na Adega Moderna, a tecnologia implementada na produção é indispensável para conseguir atingir a excelência, sendo esta ambivalência muito apreciada."

Programa de vindimas na Adega José de Sousa. Foto: DR

A opção sem almoço, com oferta de t-shirt e chapéu da vindima, arranca às 11h com welcome drink, às 11h15 decorre a visita guiada à Adega Nova e Adega dos Potes, com participação nas atividades a decorrer; a prova de três vinhos e degustação de produtos regionais (enchidos, queijo, pão e azeite) acontece às 12h15, e acaba às 13h. O programa está disponível de 2 a 16 pessoas custa €28 (grátis até aos 10, sem oferta de t-shirt e chapéu; dos 11 aos 17 a €13 e preço familiar de €74 - dois adultos e dois jovens).

Programa de vindimas na Adega José de Sousa. Foto: DR

Com almoço, oferta de t-shirt e chapéu da vindima, arranca às 11h com welcome drink, às 11h15 decorre a visita guiada à Adega Nova e Adega dos Potes, com participação nas atividades a decorrer. Às 12h15, o almoço de petiscos regionais inclui gaspacho, empadas de galinha, folhados de carne, queijos, enchidos variados, azeite, pão regional, azeitonas, compota, biscoitos tradicionais e fruta da época, acompanhado por vinhos José de Sousa, terminando às 14h30. Esta versão do programa fica disponível de 2 a 16 pessoas custa €62 (dos 4 aos 8 anos, €16, dos 9 aos aos 17 a €30 e preço familiar de €166 - dois adultos e dois jovens).

Onde? R. de Mourão 1 7200, Reguengos de Monsaraz Quando? Por marcação Reservas josedesousa@jmfonseca.pt ou 918 269 569.