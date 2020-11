Alkantara Festival está de volta com dança, teatro e debates

A carregar o vídeo ...









Alkantara, o festival de cultura que traz a Lisboa dança, teatro, performances, conversas e debates de 13 a 29 de novembro, contará com a participação de cerca de duas dezenas de artistas. Os locais onde vai decorrer são no Centro Cultural de Belém, Culturgest, São Luiz Teatro Municipal, TBA no Lux e Teatro Nacional D. Maria II.

O Alkantara apresenta-se como um espaço de encontro, partilha e discussão pública, para usufruir de projetos, práticas, workshops e espectáculos, maioritariamente programados no Espaço Alkantara e com foco nos projetos que refletem para a crise ambiental.

O evento vai contar com as estreias de alguns espetáculos. Em estreia geral contamos com Heading Against the Wall, de Cão Solteiro & André Godinho, Still Dance for Nothing (2020) criado pela coreógrafa Eszter Salamon com a bailarina Vânia Doutel Vaz, Tafukt do coreógrafo Radouan Mriziga, entre outros.

Em estreia internacional vão ser apresentados quatro projetos - Farci.e de Sorour Darabi, CUTLASS SPRING da coreógrafa canadiana Dana Michel, Histoire(s) du Théâtre II, do coreógrafo congolês Faustin Linyekula e L’Homme rare de Nadia Beugré.

Com o decorrer do festival podemos contar com projetos compostos por atividades e debates sobre consciência ambiental para contrastar com os espetáculos e performances (como o projeto Terra Batida ou o Fórum Cultura). O Fórum Cultura decorre presencialmente e virtualmente, com participação livre.

Para usufruir de benefícios e descontos, já pode adquirir o Cartão Alkantara, mas só até 12 de novembro. Este tem o custo de dez euros e reverte na totalidade para o Fundo de Solidariedade com a Cultura. O cartão oferece-nos descontos na aquisição de bilhetes – 30% no CCB e 50% na Culturgest, TBA no Lux, São Luiz Teatro Municipal e Teatro Nacional D. Maria II.

O programa completo do Alkantara Festival 2020 está disponível para consulta no site, ou no vídeo acima.