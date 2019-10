O californiano Chris Sharma já foi considerado o melhor alpinista do mundo, mas não esquece como tudo começou. "A minha mãe levou-me a um ginásio de escalada em Berkeley quando eu tinha 12 anos e foi totalmente amor à primeira vista. Mas eu já subia às árvores muito antes disto, por isso acho que a escalada esteve na minha vida desde muito novo de uma forma ou de outra", lembra-se. Apesar de ser um dos mais experientes no ramo, confessa que o desporto é muito intenso, principalmente para as mãos. "É uma das principais coisas que nós treinamos no duro como escaladores", explica. Mas há mais características que fazem um bom alpinista. "A escalada é uma atividade muito intensa fisicamente, mas eu acho que uma das coisas mais interessantes é que o lado mental é ainda mais importante que o físico."

Chris Sharma partilha uma fotografia das mãos após uma escalada no Instagram Foto: Instagram @chris_sharma

A escalada terá a sua estreia como desporto olímpico em 2020, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e incluirá três disciplinas: escalada de velocidade, bouldering e primeiro de cordada (lead climbing). "Acho que é um ótimo momento para o nosso desporto, que finalmente será reconhecido nesta arena, e certamente ajudará a atrair muito mais pessoas para a incrível atividade da escalada", apoiou.

Para quem vive em busca das montanhas e escaladas mais bonitas do mundo como Chris Sharma, conhecem-se recantos especiais por todos os continentes. "Eu diria que a escalada Psicobloc em Maiorca [Espanha] (escalar sem corda sobre o mar) é aminha favorita. E, em particular, minha subida a Es Pontas, a mais memorável", partilha. Foi exatamente neste cenário que o atleta se uniu à Mango para gravar a nova campanha do Travel Suit da marca, o fato com propriedades essenciais para o homem moderno pela elasticidade, resistência à água e tecidos respiráveis, o que permite a lavagem na máquina e pouco enrugamento. Para provar todas essas características, a marca convidou Sharma para ser protagonista da campanha deste ano. Foi a primeira vez que fez uma escalada a usar fato.

Chris Sharma uniu-se à Mango para gravar a nova campanha do Travel Suit

As contribuições de Sharma para a escalada enquanto desporto são inúmeras (e continuam a contar…) e incluem as primeiras qualificações 5.15c, o equivalente ao 9b+ na escala europeia, que representa o nível mais alto. Dos géneros de escalada, Sharma adora a opção sem cordas e sobre o mar. Fundou o PsicoBloc Masters, a primeira e única competição a solo em águas profundas nos Estados Unidos da América. "Estou sempre a tentar progredir e a forçar os meus limites na escalada e na vida. Eu sinto que é importante sempre ficar com vontade de fazer mais e de nos esforçar-mos para aprender coisas novas e continuar a evoluir", explicou-nos e complementou: "Por esse motivo, fiquei orgulhoso ao gravar a campanha do Travel Suit nesse estilo de escalada."

Brevemente, Chris Sharma abrirá na Europa a primeira filial do seu ginásio para escaladas, o Sender One, que está em Los Angeles, na Califórnia. Madrid foi a cidade escolhida para receber a maior parede de escalada do continente europeu. "Não será apenas um dos maiores ginásios da Europa, mas será como um espaço de escalada dos sonhos que estou realmente empolgado em partilhar com o mundo e, claro, subi-lo eu mesmo."