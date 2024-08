Rivelia, a nova máquina da De’Longhi que aprende ao pormenor uma rotina de café

E se não precisasse de falar para que um café saísse, logo, à sua maneira? É esse um dos aspetos mais cativantes da nova máquina de café da De’Longhi, a Rivelia. Esta máquina, além de ergonómica e altamente apelativa do ponto de vista estético - sim, a coisa está num nível em que até o look do aparelho já importa - vem com uma tecnologia incorporada, a Bean Switch System, que permite experimentar diferentes variedades de grãos frescos de café, ao possuir dois compactos depósitos de grãos de 250 gramas. Isto permite que cada variedade de café possa ter o seu depósito dedicado. Para efetuar a troca dos depósitos só tem de seguir as instruções dadas pela máquina, utilizando o Switch Mode para esvaziar o moinho.

Nova máquina de café da De’Longhi, a Rivelia. Foto: DR

Esta tecnologia alia-se a outra, e é aqui que entra a parte da personalização. A Bean Adapt poderá também adaptar facilmente os parâmetros de moagem, dosagem e infusão em função dos grãos de café que estiver a utilizar. "Desta forma irá conseguir executar a extração ideal do café, que preserva e exalta todos os seus aromas e permite-lhe saborear um café mais aromático e rico, explica a De’Longhi.

Nova máquina de café da De’Longhi, a Rivelia. Foto: DR

O ecrã onde é feita a escolha tem possibilidade de registar 16 receitas de café e leite diferentes, sendo que, para um modelo de Rivelia com a tecnologia LatteCrema Hot, é possível registar bebidas como um Flat White ou um Cappuccino com uma espuma fina e rica - com apenas o toque de um botão. Já na versão com o vaporizador manual avançado, o consumidor pode preparar bebidas de leite ao estilo barista. Se existirem mais membros da família a usar, a Rivelia permite quatro perfis de utilizador diferentes.

Nova máquina de café da De’Longhi, a Rivelia. Foto: DR

A Rivelia está disponível em quatro sofisticadas opções de cores mate e brilhantes – preto, branco, cinzento e bege –, com linhas contemporâneas e estrutura compacta.