Por apenas 190 mil dólares já pode gozar de um pouco de “História líquida”

Fundada em 1924 como uma das primeiras destilarias licenciadas na Escócia, Macallan é agora um dos nomes mais icónicos na história dos uísques de malte único. É através da sua Coleção Tempo: Espaço que conta e partilha um pouco dos últimos 200 anos. Foram feitos 200 exemplares da edição especial comemorativa que se divide em duas garrafas, encaixada uma na outra, representando o passado e o futuro da marca. Em forma de dónute, a garrafa principal é cheia com o mais raro e antigo uísque da destilaria, com 84 anos. Encaixada no centro da garrafa principal, uma garrafa de malte único de 2018, o primeiro a ser lançado desde a abertura das novas instalações de destilaria, representa o futuro da marca, para sempre ligada à sua herança. A Mestre de uísque da Macallan, Kirsteen Campbell aponta que "Não encontraram os barris por acaso", os mestres sabiam onde estavam e cuidaram-no durante algum tempo.

A edição especial conta com duas garrafas, encaixada uma na outra, representando o passado e o futuro da marca. Foto: Macallan

Seria de esperar que um uísque de celebração da história de uma marca com tamanha herança fosse rico em sabor e referências aos mais clássicos uísques da destilaria. Assim foi: o uísque mais antigo e raro foi desenvolvido a partir de dois barris da década de 40 do século passado, um de carvalho americano e outro de carvalho europeu, oferecendo o habitual cruzamento de continentes, temperando com a também já habitual cevada da casa Macallan. Descrito como tendo um sabor a Carvalho antigo, a garrafa final apresenta um volume de 43,6%.

Como um teaser para o que se pode esperar da casa, o novo uísque de 5 anos vem ousadamente romper as expectativas do que é um malte único premium, dado que habitualmente o mínimo é 12 anos. Com 54, 9% de volume promete um sabor a fruta do pomar e especiarias. Kirsteen Campbell, defende com confiança a escolha de um "bebé" para este pacote exclusivo por quererem que os consumidores tivessem a oportunidade de ver o futuro.

As duas garrafas da coleção Tempo: Espaço Foto: Macallan

Campbell partilha que o trabalho dela passa por "viajar no tempo- selecionar uísque do passado trabalhado pelos seus antecessores, enquanto simultaneamente concebem barris para futuras gerações de criadores e consumidores de uísque". Esta coleção espelha através do seu design e da escolha de maltes essa viagem no tempo e a responsabilidade que a marca sente em deixar uma herança digna do futuro.

Para quem não planeia gastar o valor de uma casa em duas garrafas de uísque, a Macallan lançou uma 3ª garrafa com um design circular semelhante, com o título Tempo: Espaço Mestria e o preço de 1400$. O uísque comemorativo mais em conta (comparativamente ao principal) nasce da mistura de 14 tipos diferentes de barris e a marca a idade de nenhum desses componentes.

3ª garrafa, com o título Tempo: Espaço Mestria Foto: Macallan

Se pretende adquirir algum uísque da coleção Tempo: Espaço deve enviar um e-mail para o apoio ao cliente da marca para ser apenas considerado. Tal como na compra de uma Birkin, da Hermès, deve já ser um cliente empenhado da Macallan para ser selecionado como um dos sortudos colecionadores.