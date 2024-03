Oito hotéis Tivoli, oito chocolates para a Páscoa

Quem não associa a Páscoa aos chocolates, provavelmente não celebra a ocasião. Mas isso não significa que não os possa nem deva comer. A cadeia de hotéis Tivoli Hotels & Resorts apresenta, por isso, uma coleção exclusiva de tabletes de chocolate, que representam a essência única de cada um dos hotéis de cinco estrelas da Tivoli na Europa. São oito sabores, produzidos pela experiente equipa do Glee Boutique Café.



"Desde o caloroso Tivoli Marina Vilamoura até o encantador Tivoli Portopiccolo, cada hotel tem a sua própria tablete de chocolate com um sabor único e uma história dedicada. Além disso, a coleção inclui ainda uma barra com design da marca Tivoli Hotels & Resorts, que incorpora elementos distintivos que refletem a elegância e o charme associados à marca", explica a cadeia, em comunicado à imprensa.

O Ruby Chocolate foi feito para o Tivoli Marina Vilamoura, em homenagem ao Glee Boutique Café. Por sua vez, o Chocolate São Tomé foi produzido a pensar no Tivoli Carvoeiro, "inspirado na proximidade mútua com a tranquilidade do oceano", e o Chocolate Arriba para Tivoli Alvor, "o clássico chocolate de leite, preferido das crianças". Juntam-se ainda o Chocolate Branco para o Tivoli Portopiccolo, "inspirado na praia de pedras brancas em frente ao resort"; o Chocolate Brasil para o Tivoli La Caleta, com "um toque e sabor mais tropical/insular"; o Chocolate Madagáscar para o Tivoli Doelen, a propósito das "especiarias da Companhia Holandesa das Índias Orientais" e por fim o Chocolate Ouro para o Tivoli Avenida Liberdade, "personificando a elegância e glamour da época dourada do seu design de interiores e decoração".



As coleções de tabletes de chocolate Tivoli estão disponíveis para venda nos hotéis e na loja online do Glee Boutique Café, com o valor de €5 por barra ou €40 a coleção completa.