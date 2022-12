Conserveira de sardinhas lança livro de cozinha (e revela receitas únicas)

Ingredientes (para 4- 6 doses)

O grande livro de receitas de sardinhas NURI”. Foto: DR

Aprox. 150 ml de vinho branco1 cebola cortada grosseiramente1 cenoura cortada grosseiramente,eventualmente alguns alhosfranceses grosseiramente picados,aipo e talos de aipo4 cravos-da-índia4 folhas de louroPimenta1 raminho de tomilhoSal1 kg de lombo de vitelanuma só peça(sem tendões)Azeite1 lata de sardinhas NURI em azeite picante250 g de natas2 colheres de sopa deMaioneseSalPimentaSumo de ½ limão1 frasco pequeno de alcaparraseventualmente alguma pimenta cayenneou pasta de malaguetaPara o caldo, colocar todos os ingredientes numa panela, exceto o sal. Deitar aproximadamente 3 l de água fria e deixar ferver. Temperar com sal. Após 10 minutos de cozedura, reduzir o calor, colocar a carne e deixar cozinhar em lume brando durante 15 minutos. Desligar o fogão e deixar apurar a carne até que ocaldo arrefeça. Retirar a carne, deixar escorrer brevemente e embrulhar firmemente em película aderente.Deixar repousar no frigorífico durante algumas horas para ficar firme e facilitar o corte antes de servir.Para o creme, fazer um puré fino de sardinhas NURI juntamente com o respetivo azeite, as natas e a maionese numa máquina de cozinha. Em alternativa, cortar finamente as sardinhas e misturar numa tigela com as natas e a maionese até se formar um creme fino. Temperar com sal, pimenta, sumo de limão, 1-2 colheres de sopa de água de alcaparras e pimenta cayenne ou pasta de malagueta, se necessário. Colocar o creme no frio.Retirar a carne da película e cortar em fatias finas, mas não demasiado finas, com uma faca afiada. Colocar algumas colheres de sopa de creme por porção em pratos fundos, dividir as fatias de carne e colocá-las onduladamente sobre o creme. Colocar umas gotas de azeite por cima e espalhar cerca de 10-15 alcaparras por prato sobre o creme e a carne, moer a pimenta grosseiramente em cima.A carne ainda tem um núcleo cor-de-rosa depois de ter sido escalfada. Se gostar mais bem passada, deixe-a ferver durante mais 45 minutos antes de retirar a panela do fogão. Servir com baguete quente.