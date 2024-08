Talvez compita pelo lugar de melhor spot para se organizar mais uma edição deste evento que percorre o País, pois fica num dos mais deslumbrantes pontos de Foz Côa: o Museu de Foz Côa. Depois do sucesso da edição do ano passado, as fogueiras do Chefs on Fire voltam a acender-se aqui, num pop-up de formato alargado, entre os dias 19 e 20 de outubro , com duas slots diárias de almoço e jantar.

Chef's On Fire vai fazer uma pop-up em Fôz Coa Foto: DR

Esta é a segunda vez que o certame acontece aqui, duplicando agora a sua dimensão para 48h para responder ao sucesso do evento junto das comunidades locais. A intenção é cumprir um dos principais objetivos do Chefs On Fire: "fazer chegar ao máximo de pessoas a diversidade e a criatividade dos Chefs em volta de uma fogueira, num espírito de partilha e comunhão que une gastronomia e música", segundo a organização do festival.

Neste sítio especial cruzam-se asimpressionantes paisagens naturaisdo rio Douro e do Côa, numahomenagemà utilização primordial do fogo e aoseu contributo para a evolução dahumanidade. "Ter o Museu do Côacomo parceiro, significa ainda, umaaproximação ao legado históricoe patrimonial do local, fazendorenascer tradições essenciais", informa a agência Krausz, responsável pela comunicação.