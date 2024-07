Arrebita Idanha Bia celebra gastronomia, música e sustentabilidade

Arrancou a 26 de julho e estende-se até 4 de agosto, na vila de Idanha-a-Nova. Falamos do Arrebita Idanha Bio, primeiro e único festival com certificação bio do país, que reune mais de 50 chefs de todo o país para cozinharem pratos de edição única, com o mote da biodiversidade e da sustentabilidade. Iniciado em Portimão, em 2020, já vai no seu quinto aniversário.

A 31 julho esperam-se nomes como Renato Cunha, do Ferrugem, em Vila Nova de Famalicão, e João Simões, do Casta 85, em Alenquer, e, a 1 agosto, Marcella Ghirelli, do Cella, em Lisboa, e Renato Cunha, do Ferrugem, em Vila Nova de Famalicão. A 2 agosto, chegam Gonçalo Queiroz, do Origens, em Évora, e Natalie Castro, do Isco, em Lisboa. No sábado, 3, Ljubomir Stanisic e Manuel Maldonado, ambos do 100 Maneiras, em Lisboa, Lídia Brás, do Stramuntana, em Vila Nova de Gaia, André Cruz, do Feitoria, Vitor Adão, do Plano, ambos em Lisboa, e Marco Gomes, do Oficina, no Porto.

Para fechar o festival, a 4, vão Pedro Pena Bastos, do Cura, e Miguel Peres, do Pigmeu, Alana Mostachio, do VDB Bistronomie e Duda Ferreira, da Pizzeria Lupita, Marlene Vieira, do Marlene, todos em Lisboa, e Arnaldo Azevedo, do Vila Foz Restaurante, no Porto.

Além da comida, há cinco palcos onde vão decorrer 25 concertos e várias palestras, que fazem parte da programação da Feira. Los Romeros a 31 de julho, HMB a 1 de agosto, Ana Laíns a 2, ou Expresso Transatlântico a 3.

Como já arrancou a 26 de julho, o festival já passaram nomes como Joaquim Saragga Leal, d'Os Papagaios, e Fábio Alves, do Suba, no Palácio Verride, em Lisboa, José Júlio Vintém, do Tombalobos, em Portalegre, Gil Fernandes, do Fortaleza do Guincho, Nuno Martins, do Numa, em Portimão, João Narigueta, do Híbrido, em Évora, Angélica Salvador, do IN Diferente, no Porto, ou João Mourato, do Quetzal, em Vila de Frades.