Open House Lisboa: 70 edifícios emblemáticos para descobrir em família

Quantas vezes passeou pelas ruas de Lisboa sem olhar exatamente por onde anda? Ou se viu fascinado pelos detalhes intricados dos edifícios que decoram os passeios da capital? Numa ótica de descoberta de uma cidade desconhecida para muitos, nasceu o Open House Lisboa (OHL), um fim de semana dedicado ao design e à arquitetura de locais escondidos do olhar público, de igrejas a residências particulares. A 11ª edição, que acontece a 14 e 15 de maio, reúne cerca de 70 locais para conhecer em Lisboa e Almada, sendo que 40 destes nunca foram abertos ao público, algo que marca o evento deste ano, como revelou à Máxima Sérgio Antunes, um dos membros da Aurora Arquitetos, o atelier responsável pela programação e curadoria do roteiro.

Cidade BI4ALL (estreia no Open House Lisboa) Foto: Filipe Pombo

Edifício Manchester (estreia no Open House Lisboa) Foto: Francisco Nogueira

Durante dois dias, o Open House Lisboa promove uma aproximação à "arquitetura e ao desenho do espaço de referência que sustentam uma cidade vibrante". A ideia é explorá-la dentro e fora de portas, algo que o tema A Rebeldia do Invisível transparece na perfeição. Resguardados por uma fachada exterior que pretende preservar a identidade coletiva lisboeta, encontram-se interiores surpreendentes. Tratam-se de edifícios que não saltam à vista, explica Antunes. "A relação exterior-interior tem feito com que gradualmente, nalguns casos, estes locais se tornem aves raras. São muito anónimos por fora, mas muito exóticos por dentro, muito especiais. As mudanças sociológicas que acontecem na cidade não se refletem nas fachadas dos prédios", explica o arquiteto.

Sofia Couto e Sérgio Antunes, fundadores da Aurora Arquitetos Foto: Elia Diez Robertson

A programação inclusiva conta com atividades para toda a família: visitas guiadas ao interior dos edifícios, percursos urbanos a pé acompanhados por especialistas, passeios sonoros (orientados por narrações que pode descarregar para o telemóvel), atividades júnior, eventos Plus (concertos, performances, worskhops, exposições) e ainda um programa de acessibilidade adaptado a indivíduos cegos ou com baixa visão, surdos ou com deficiência cognitiva. As visitas são todas gratuitas, algumas com reserva prévia, e com três formatos à escolha: livres, acompanhadas por especialista ou por voluntários.

Casa Caramelo em Santa Isabel (estreia no Open House Lisboa) Foto: Ines dOrey

Artes de (Car)pintar, nas Carpintarias de São Lázaro promete ser uma atividade educativa para os mais novos (é necessária marcação prévia, até 10 crianças mais adulto). Já o Splash, um evento Plus, terá lugar na Galeria Mono, onde irá descobrir uma exposição dedicada a novas formas de pinturas.

Locais que não podemos perder? "Ui, essa é uma pergunta difícil" responde Sérgio Antunes. "Acho que uma coisa interessante no OHL são os edifícios que normalmente não estão abertos ao público, como residências particulares." Por outro lado, temos aqueles que, sendo públicos, continuam proibidos a visitantes, como o Tribunal Constitucional. O arquiteto aconselha ainda uma visita ao Palácio do Loreto ou ao Apartamento Chagas. Mais informações disponíveis aqui.

Apartamento Chagas Foto: FG+SG Fotografia de Arquitectura