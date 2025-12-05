Hotel Valverde: o refúgio de luxo que Lisboa esconde
Localizado na prestigiada Avenida da Liberdade, o Hotel Valverde é um boutique hotel que combina design elegante com um jardim interior secreto. No coração deste recanto, o novo restaurante Bougain oferece uma experiência gastronómica exclusiva que encanta tanto lisboetas quanto visitantes internacionais.
Exposição. “Warhol, Pollock e Outros Espaços Americanos” em Madrid
O Thyssen-Bornemisza apresenta uma mostra dedicada a pintores americanos unidos pelo interesse nas mudanças da tradição pictórica, nas novas estratégias espaciais e, nalguns casos, no uso de grandes formatos. Para visitar até 25 de Janeiro.
Escondidinho: a arte da gastronomia portuguesa no coração do Porto
Na Rua de Passos Manuel, em frente ao Coliseu do Porto, encontra-se um dos segredos mais bem guardados da cidade: o restaurante Escondidinho.
The Manor House Celeirós. A tranquilidade mora nesta casa duriense
A Must foi explorar a nova proposta de enoturismo do The Fladgate Partnership. Instalada numa pitoresca aldeia histórica, a propriedade centenária, que inclui 19 quartos, uma piscina exterior e um restaurante, tem vista privilegiada sobre o vale do rio Pinhão.
Uma lista elaborada pela Global Finance, revista financeira americana, que todos os anos compila os país mais abastados do mundo com base em variáveis que ultrapassam a mera noção do PIB.
Ao contrário do que se possa pensar, o futuro não está nos criadores de conteúdo, cirurgiões ou advogados. Muito pelo contrário.
Com um nível de vida tão acessível, é impossível resistir a estes paraísos.
Fica numa das zonas mais prestigiadas de Los Angeles, no bairro de Bel Air, e estará em leilão entre 28 de fevereiro e 2 de março.