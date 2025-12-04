Escondidinho: a arte da gastronomia portuguesa no coração do Porto

Neste quase século de existência, foram inúmeros os clientes ilustres que passaram por esta casa, reforçando o seu inconfundível legado histórico. Entre eles, o Rei Juan Carlos de Espanha, o Conde da Covilhã, o cineasta Manoel de Oliveira, o escritor Érico Veríssimo, Sá Carneiro, Mário Soares, entre tantas outras figuras marcantes que contribuíram para a narrativa desta casa centenária.

Comer é, aqui, uma experiência que envolve todos os sentidos. Desde a fundação por António Joaquim da Silva, cada detalhe foi cuidadosamente escolhido, desde a icónica baixela Christofle, às atuais loiças da Vista Alegre e talheres Cutipol, porque a história da casa vive igualmente através destas peças que elevam a experiência gastronómica e perpetuam a identidade da casa. Reconhecido como Loja Histórica pelo programa Porto de Tradição, da Câmara Municipal do Porto, distinção atribuída com pontuação máxima, o Escondidinho mantém viva a memória da cidade. Como refere o proprietário, Amarílio Barbosa, “sem passado, não existe presente nem futuro”. E é esse sentido de preservação que sustenta esta casa com quase um século de existência.

Polvo à Escondidinho Foto: Restaurante Escondidinho

Estrelas Michelin

O Escondidinho guarda na sua história capítulos únicos da gastronomia portuguesa: foi o primeiro restaurante do Porto a conquistar duas estrelas Michelin, em 1936. Hoje, mantém viva essa herança com pratos que celebram os ex-libris da cidade e do país.

Cocktail de camarão com um toque de limão Foto: Restaurante Escondidinho

Entre as especialidades destacam-se as Tripas à Moda do Porto, o Bacalhau e o Polvo à Escondidinho, o clássico Tornedó à Escondidinho, o magnífico Robalo ao Sal e uma variada seleção de Cataplanas de Marisco e Peixe, não esquecendo sobremesas de assinatura como o Crepe Suzette, Panna Cotta com Coulis, Banana Split ou Charlotte de chocolate, entre outras. Da escolha criteriosa dos ingredientes à arte de bem servir, tudo é pensado ao detalhe para criar momentos memoráveis.

Filet mignon "aux champignons" Foto: Restaurante Escondidinho

Escondidinho Terrace: um novo espaço

Recentemente inaugurado nas traseiras do edifício principal, o Escondidinho Terrace integra uma sala interior com capacidade até 100 pessoas e uma ampla esplanada com jardim, um refúgio inesperado e tranquilo no centro do Porto. Oferecem o cenário perfeito para eventos personalizados: casamentos, batizados, aniversários, encontros corporativos ou celebrações especiais que pedem um toque de exclusividade.

Sala da Esplanada/Terrace Foto: Restaurante Escondidinho

Menu Executivo: uma pausa com requinte durante a semana

Disponível de segunda a sexta ao almoço, o Escondidinho convida a saborear o seu Menu do Dia pelo valor de 21€ que inclui pão, sopa, prato principal (à escolha entre peixe, carne ou opção vegetariana/vegana), sobremesa, água, seleção de vinho ou refrigerante. Uma forma perfeita de tornar a sua pausa de almoço um momento de verdadeiro prazer, num dos restaurantes mais icónicos do Porto.

Faça a sua reserva por whatsapp: +351 927 572 883 / Telefone: +351 222 001 079 / Email: reservas@escondidinho.pt.

Para conhecer melhor a história e os espaços deste restaurante ímpar no Porto visite o site : www.escondidinho.pt .