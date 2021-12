Atelier Sergio Rebelo entre os melhores do mundo da arquitetura

Mesmo junto ao rio Douro, a Quinta de Santo António Hotel and Winery conta uma localização privilegiada tanto pela paisagem como pela produção vínica característica da área. Como tal, foram necessárias soluções arquitetónicas "elegantes, responsáveis e subtis". O resultado à vista é um design contemporâneo e harmonioso que faz justiça ao património ambiental, cultural e humano da região.

Quinta de Santo António Hotel and Winery

Quarto da Quinta de Santo António Hotel and Winery Foto: 24 STUDIO

Ao introduzir inovação nos sistemas construtivos e configurações espaciais vernaculares, com uma intervenção de baixo impacto no local, esta abordagem marcará um novo standard para futuros empreendimentos na hospitalidade de cariz rural e produção agrícola, principalmente vinícola, na região do Alto Douro Vinhateiro, explica a equipa do Atelier Sergio Rebelo em comunicado.

Room Spa da Quinta de Santo António Hotel and Winery Foto: 24 STUDIO

Restaurante da Quinta de Santo António Hotel and Winery Foto: Atelier Sergio Rebelo

A Quinta de Santo António Hotel and Winery, em Adorigo, foi anteriormente galardoada com os prémios anuais de arquitetura Jury Winner e Popular Choice Winner na categoria de Unbuilt Hospitality pelos A+Awards, atribuídos pela revista Architizer.

Interior da adega da Quinta de Santo António Hotel and Winery Foto: 24 STUDIO

Espaço para eventos da Quinta de Santo António Hotel and Winery Foto: CHRIS SHELLEY

Com sede no Porto e criado em 2018, o Atelier Sergio Rebelo desenvolve soluções orientadas para a experiência do utilizador final seguindo modelos sustentáveis de construção e produção. Tem como objetivo contribuir para o processo de formação do lugar, homenageando a sua memória e história.