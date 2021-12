Compraria esta bicicleta Saint Laurent por 5 mil euros?

A Saint Laurent juntou-se à Super73 para lançar uma edição limitada exclusiva da bicicleta elétrica Super73-S2. Combinando o desempenho mais moderno com a estética clássica, a edição tem um acabamento em preto fosco com assentos e punhos personalizados em pele, corrente preta e um único farol. Pensado por Anthony Vaccarello, diretor criativo da Saint Laurent, o novo modelo é baseado na clássica Super3-S2 mas com detalhes evidentes de design da marca de Moda.

Bicicleta Super73-S2, €4995, Super73 x Saint Laurent Rive Droite Foto: Saint Laurent

Bicicleta Super73-S2, €4995, Super73 x Saint Laurent Rive Droite Foto: Saint Laurent

Bicicleta Super73-S2, €4995, Super73 x Saint Laurent Rive Droite Foto: Saint Laurent

Apresenta uma estrutura geométrica em formato de losango inspirada na cultura americana clássica do motociclismo - assento estilo Café Racer e bateria elétrica que se parece com um tanque de combustível. A bicicleta tem um motor DC com 2000 watts de potência, que alcança 45 quilómetros/hora. A edição é limitada a 50 exemplares: 25 para o mercado europeu e 25 para o mercado americano.

Bicicleta Super73-S2, €4995, Super73 x Saint Laurent Rive Droite Foto: Saint Laurent

Bicicleta Super73-S2, €4995, Super73 x Saint Laurent Rive Droite Foto: Saint Laurent