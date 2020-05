Qual o futuro da restauração em Portugal?

Como resposta ao atual contexto do sector da restauração, a iniciativa "The Power of food", uma edição especial do Symposium Sangue na Guelra, acontece esta segunda e terça, 4 e 5 de abril, em live streaming, das 11h às 19h. O objetivo será debater problemas e soluções com alguns dos nomes chave desta área.

Como irá o sector recuperar de um abalo desta dimensão? Como sobreviverá a restauração independente? Como lidar com a reavaliação que os consumidores e clientes farão das suas prioridades e hábitos de consumo? Que estratégia podemos implementar para dinamizar os restaurantes, os negócios, os produtores, os consumidores? Qual o futuro do fine dining, mais dependente do turismo? A que restaurantes quereremos ir no futuro?" Estas serão algumas das questões em debate.

Por causa do novo coronavírus, diversos setores foram obrigados a fechar portas, e a indústria da restauração não foi exceção. De acordo com os dados da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), cerca de 75% dos hotéis e restaurantes em Portugal estão fechados e mais de metade não têm previsão de reabertura.

A iniciativa vai contar com vários nomes nacionais e internacionais da gastronomia, como Rui Sanches, José Avillez, Mauro Colagreco, Alexandra Prado Coelho, Miguel Poiares Maduro e muitos outros. Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, irá abrir a sessão esta segunda, 4 de maio.

Ao longo dos dois dias, o público poderá assistir às conversas em direto, nas plataformas YouTube e Facebook Live, ou através deste link numa iniciativa inédita com o selo Sangue na Guelra.

Programação para o dia 4 Foto: Sangue na Guelra

Programação para o dia 5 Foto: Sangue na Guelra





Para mais informações sobre o evento consulte aqui: https://www.facebook.com/events/261990674971861/?active_tab=discussion