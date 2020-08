"Tenet", o novo filme de Christopher Nolan, está a dividir opiniões

Com um orçamento de cerca de 300 milhões de dólares e a expectativa habitual que rodeia os filmes de Christopher Nolan, Tenet tinha tudo para ser o blockbuster do verão. Mas será este o filme capaz de fazer regressar o público às salas de cinema? As opiniões dividem-se.



Tenet segue a missão da personagem de John David Washington (que chamou a atenção em "Blackkklansman", de Spike Lee, e é filho de Denzel Washington) pelos meandros da espionagem internacional. Não se trata de uma viagem no tempo, mas sim de uma inversão, em que o protagonista luta pela sobrevivência da humanidade e procura evitar evitar a 3ª guerra mundial.

Despois de êxitos como Inception (2010) ou Interstellar (2014), as expectativas para o novo filme de Nolan são altas, não só por marcar o regresso ao cinema do realizador, mas também pela época pandémica que vivemos. No entanto, a crítica tem acusado Nolan de preguiça e repetições de ideias. "Tenet está longe de ser o seu melhor trabalho. (…) Sai-se do cinema com menos energia do que quando entrámos," escreveu Catherine Shoard no The Gardian. Outros acrescentam que a narrativa é densa e repetitiva, regressando a muitos dos temas que já lhe conhecemos.

Alguns críticos não deixam de elogiar a imagem e os efeitos visuais de "Tenet". "Não tente entendê-lo. Volte a ver e desfrute do filme," escreveu Robin Collin no The Telegraph.

Ao lado de John David Washington, o elenco conta com Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.