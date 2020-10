Daniel Craig e Rami Malek juntos para falar do novo 007

A carregar o vídeo ...

O podcast sobre o novo filme do James Bond, dividido em seis partes, vai contar com entrevistas com o elenco e equipa envolvida no filme.

A série foi anunciado pela Universal Pictures e contará com a apresentação do crítico de cinema James King. Será uma viagem sobre a história da saga, o processo de criar e gravar o novo filme, e tudo o que tal envolve – desde os carros à tecnologia e ao guarda-roupa. Para além de Daniel Craig e Rami Malek, o vilão de serviço, estarão presentes Ana de Armas, que também faz parte do elenco, e Billie Eilish, que interpreta o tema do filme.

"No Time To Die" estreia a12 de novembro nos cinemas. O podcast está disponível no website da Apple Podcasts.