Tudo o que sempre quis saber sobre NFTs (mas ficou demasiado confuso para perguntar)
A Taschen acaba de lançar o livro "On NFTs" em quatro edições diferentes, três das quais são verdadeiras obras de arte, limitadas e numeradas. Pensado tanto para conhecedores como para curiosos, o livro é um guia completo deste estranho universo artístico-digital.
Quer saiba tudo, nada ou alguma coisa sobre NFTs, a Taschen tem o livro para si. E é o mesmo em qualquer dos casos. E quem diz livro diz obra de arte de edição limitada e numerada – nada mais apropriado. Esta nova edição da Taschen chama-se On NFTs e pretende ser um guia do universo dos non-fungible tokens – e se esta expressão o fez pensar em cogumelos, é sinal de que precisa ainda mais deste livro do que imagina. On NFTs, o primeiro grande estudo histórico sobre este tema, reúne dez ensaios académicos e perfis ilustrados de cento e um artistas fundamentais.
Porém, como sempre, a Taschen não se esmera apenas no conteúdo dos seus livros, mas também na forma. O que significa que On NFTs está disponível em quatro tipos de edição diferentes, em que o texto não muda, mas aspecto não podia ser mais díspar. Basta dizer que a mais barata custa €40 e a mais cara ascende a €2250.
A versão mais básica consiste numa edição de capa dura, com 656 páginas e uns respeitáveis dois quilos – custa €40 . De seguida, há uma edição em grande formato, o famoso “Baby Sumo”, como a Taschen lhe chama, também conhecido como “coffee table book”, contando que a mesa em questão tenha boas pernas porque estamos a falar de um livro que pesa mais de onze quilos. Aqui, as gravuras ganham toda uma nova dimensão e centralidade. Esta versão custa €750 e está limitada a dois mil e quinhentos exemplares.
Mas há mais. A Taschen pegou neste formato “Baby Sumo” e desenvolveu uma versão com uma caixa de inox protectora, toda trabalhada, da autoria dos designers do ZAK Group – chama-se edição Hard Code, está limitada a 600 exemplares, com um preço de 1500 euros, e está quase esgotada. Por último, a mais rara de todas, uma edição de colecionador e quatro edições de arte limitadas (100 exemplares cada), com trabalhos de Refik Anadol, Dmitri Cherniak, Sofia Crespo e Osinachi, que incluem um NFT e uma impressão correspondente, assinada pelo artista, além do livro On NFTs na caixa em aço inoxidável. Já só está disponível a versão com a obra de Osinachi, que custa 2250 euros.
Voltemos à questão central: o que são, afinal, estes non-fungible tokens? Posto de forma simples, os NFTs são um tipo de certificado digital único, registado numa blockchain (uma espécie de base de dados pública e segura), que serve para provar a autenticidade e a propriedade de algo digital, como, uma obra de arte, uma fotografia, um vídeo, uma música, um tweet, ou até um item de videojogo. Na internet, qualquer imagem pode ser copiada ou descarregada, mas o NFT é o certificado oficial de que determinada pessoa é a dona da versão original. É como ter o documento de autenticidade de um quadro, mesmo que existam mil reproduções. Cada NFT tem um código único, um selo digital, que é impossível de duplicar, e esse código fica guardado na blockchain, o que permite seguir o histórico de quem comprou e vendeu.
On NFTs inclui dez ensaios assinados por algumas das vozes mais relevantes da arte e da blockchain, e estabelece ligações inesperadas entre a história da arte e o presente. É possível encontrar, lado a lado, ilustrações de pinturas de Rembrandt e avatars de CryptoPunks; textos sobre o funcionamento interno dos NFTs – incluindo a influência de Sol LeWitt nos algoritmos artísticos contemporâneos; e vislumbres do processo criativo de artistas pioneiros como Beeple, Emily Xie, Snowfro e Refik Anadol.
A acompanhar os ensaios, o livro apresenta ainda uma seleção de cento e um artistas e práticas fundamentais no campo dos NFTs, em que cada perfil é redigido por especialistas convidados – curadores, críticos, artistas e até inteligência artificial –, dando voz à diversidade e à dimensão global deste movimento sem fronteiras. Pensado tanto para iniciados como para conhecedores e curiosos, o livro inclui um glossário extenso de termos-chave, uma cronologia e um registo de exposições que traçam o percurso do cânone da arte digital.
A edição de On NFTs ficou a cargo de Robert Alice, artista, curador e autor, conhecido por explorar as blockchains e as suas narrativas, e que foi o primeiro artista a leiloar um NFT numa grande casa de leilões, com a obra Portraits of a Mind, considerada fundamental para o crescimento do espaço NFT.
As quatro versões podem ser adquiridas com criptomoeda (ou com euros) e estão disponíveis no site da editora.
