É fã do X-Men? Está à venda uma nova banda desenhada de colecionador

Corria o ano de 1963 quando, em conjunto com o artista, criou a famosa banda desenhada, numa altura em que os super-heróis se tornavam de novo populares. Afinal, tinha sido da mente do então editor-chefe e argumentista da Marvel Comics e dos seus colegasNinguém estava preparado para o sucesso que viria a ser este grupo de adolescentes com poderes, liderados pelo professor Xavier e ensinados a proteger a própria sociedade que os temia e perseguia de ameaças exteriores e de outros mutantes como, um dos grandes inimigos do universo em questão.À publicação, Lee Stan contou que já tinha usado a "situação do acidente radiotivo" pelo menos três vezes nas suas histórias, e que por isso seguiu outra direção para as novas personagens: "Eram pessoas que não tinham ligação entre elas, por isso seria um trabalho dos diabos [inventar como tinham obtido os seus poderes]. Optei pela saída mais cobarde. Eles nasceram assim. São mutantes", confessou. Porém, na altura alertaram-no de que as crianças não iriam conhecer essa expressão, o que levou ao nome final X-Men (pessoas com poderes extra [em inglês, a letra "x" de X-Men refere-se à primeira sílaba da palavra extra]).da Taschen, em tamanho XXL, reune as, originalmente composta por Ciclope, Rapariga Marvel, Anjo, Monstro e Homem de Gelo, p. Para tal, cada página das bandas desenhadas, impressas há mais de 50 anos, foi cuidadosamente fotografada ecom recurso a técnicas de retoques modernos a fim de corrigir problemas relacionados com a impressão da época. Além disso, foi desenvolvido umexclusivamente para estes volumes, de modo a simular a sensação da banda desenhada original.Embora a série tenha sido encerrada por cinco anos, foi repescada em 1975 pelo escritor Len Wein, que trouxe o icónicoà vida, antes de Chris Claremont assumir o seu cargo pelos 17 anos que lhe seguiram. E o resto é história. A obra conta ainda com um, um, escritor dos X-Men,dos primeiros tempos dos mutantes.Marvel Comics Library. X-Men. Vol. 1. 1963–1966 (€500) conta apenas com mil exemplares à venda e pode ser adquirido aqui