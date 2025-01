Poucas marcas podem gabar-se de dizer que impõem o bom gosto em todas as coleções, da alta-costura ao homewear. Inspirada na paixão pelas artes divinatórias de Christian Dior, que tinha uma fixação em símbolos como a estrela, o trevo, a abelha, ou a rosa, manifestada desde a sua infância em Granville, a Dior lança agora uma nova coleção de casa.

Dior apresenta coleção de assinatura para casa Foto: Laora Queyras

Estes símbolos talismânicos que o acompanharão através das estações e dos desfiles, tornando-se códigos icónicos da Maison, são agora incluidos na "Les Gris-gris de Monsieur Dior", imaginada por Cordelia de Castellane. "Infinitamente poéticos e alegres, quatro serviços requintados, concebidos para cada ocasião do dia - pequeno-almoço, almoço, hora do chá e jantar - pontuam os momentos de partilha com um toque extra de encanto" informa a marca.

Dior apresenta coleção de assinatura para casa Foto: Laora Queyras

Dior apresenta coleção de assinatura para casa Foto: Laora Queyras

Para apresentar a coleção, estes preciosos objetos de desejo são revelados em fotografias tiradas no interior do Château de la Colle Noire e dos seus luxuriantes jardins. Estas peças excecionais celebram o prazer de entreter, tão apreciado pela Dior. Em breve estão disponíveis nas lojas da marca.