Arranjos de flores em larga escala em exposição no Tivoli Avenida

Tem pouco mais de 30 anos, por isso o seu currículo nunca poderia ser extenso, mas a verdade é que Nathan Kunigami parece demonstrar um à-vontade maior no domínio das flores. Mentor do Kokuga Flower Studio, estúdio floral em Lisboa, na Lapa (Travessa Pinheiro, 6A, Lisboa), expõe agora em nome próprio no lobby do Tivoli Avenida da Liberdade. Vive hoje em Lisboa, é filho de mãe brasileira e de pai japonês, e a sua casa é o Rio de Janeiro, onde nasceu e sempre viveu até 2017. Antes de chegar às flores, Nathan foi jornalista e trabalhou na área do marketing. Foi numa viagem ao Japão que fez o seu primeiro workshop de iquebana (arte japonesa de arranjos florais, também conhecida como kado (?? ou ??, kado) e apaixonou-se pela sua beleza. Desde que iniciou o seu próprio estúdio floral em Lisboa sob o nome Kokuga, Nathan já trabalhou com diferentes clientes como Prada, Loewe, Bulgari, Shiseido ou Ritz Four Seasons.

É a sua primeira exposição em nome próprio. Foto: DR

"A mata não pede passagem" é um nome perfeito para exposição de flores em larga escala, partida em duas. "Existe uma crença no Brasil - e as pessoas fazem muito isso - de pedir licença antes de entrar no mar ou na floresta. E eu inverti um pouco essa lógica de que a mata não pede passagem. Porque o ponto de partida da exposição vem de o facto de eu observar muito a natureza, o lugar por onde estamos andando. Na cidade a gente costuma ver, às vezes, uma planta, uma flor, numa pequena rachadura, na parede, no chão. A natureza cresce, a natureza toma o espaço, não é? Quis trazer a natureza para dentro do lobby", conta-nos.

As peças são maioritariamente feitas com amaranthus preservado. Foto: DR

Assim que entramos no hotel, de facto, damos de caras com a sua primeira peça, que se vê bem ainda da rua. "Queria que tivesse este efeito visual, que se visse da rua". Chama-se Davina e é uma homenagem à avó do artista, que celebra 100 anos. "Ela sempre gostou muito de flores, de natureza, de plantas. É uma coisa que sempre esteve muito presente na minha casa." Esta primeira obra está assente sobre uma estrutura metálica "para dar um ar clínico, e porque o metal me interessa muito enquanto material de trabalho". Os toques mais delicados são dados com a orquídea cymbidium e com algumas palmeiras, mas a grande composição (desta e das outras peças) é feita com amaranthus preservado tingido em vários tons. As obras foram feitas no local, já penduradas, durante vários dias. Estão preservadas de modo a durar 6 meses, com a manutenção de Nathan.

Nathan imaginou peças em larga escala. Foto: DR

Mais adiante, no piso térreo do hotel e mesmo ao centro da sala, estão mais três peças, que formam uma só. "Uma representa a humanidade ("Tai"), a outra representa o céu ("Shin"), ou a divindade, e a terceiro representa a terra ("Soe"), e as três completam-se e estão em harmonia.

Inaugurada dia 17 de abril, esta exposição estará presente no Tivoli Avenida Liberdade até dia 30 de setembro, e integra o conceito "Tivoli Art Collection – Make Room for the Masterpieces", uma iniciativa do hotel que celebra a arte.