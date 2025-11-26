Anda tudo num virote com Joana Astolfi e a Bordallo Pinheiro

Rodopio. Assim se chama a mais recente criação da WWB – Worldwide Bordallianos, que resulta da colaboração inédita da Bordallo Pinheiro com a arquitecta, designer e artista plástica Joana Astolfi. E não se deixe enganar, leitor, porque como o próprio nome indica – e a imagem deixa adivinhar –, Rodopio é nada mais, nada menos que um peão – uma peça que reflete o estilo irreverente da marca, surgindo como uma homenagem ao ato de brincar. Mas tenha cuidado porque se atirar este peão com demasiada força, a brincadeira vai sair cara. O melhor é guardá-lo na vitrine.

Também Joana Astolfi reforça a importância do ato de brincar enquanto inspiração: “Uma criação lúdica onde o movimento tem um papel fulcral”, diz. Acrescentando que, para si, o peão sempre teve um lugar preponderante no seu ideário infantil: “O peão, elemento central desta obra, sempre foi para mim um símbolo do meu fascínio por brinquedos e jogos, representando a essência do brincar e do rodopiar. Aqui, a escala foi ampliada para lhe conferir força e impacto visual, e a sua forma orgânica foi cuidadosamente desenhada ao pormenor.”

Rodopio pretende ser uma homenagem ao acto de brincar Foto: DR

Rodopio é uma peça feita em faiança que traduz o diálogo entre tradição e inovação, sem nunca perder de vista a herança criativa e humorística de Raphael Bordallo Pinheiro, marcada pela consciência social e pela transgressão das ideias feitas. Sobre o desenho da peça, que inclui serpentes e campinos, Joana Astolfi explica: “O peão é habitado por serpentes e figuras em miniatura que selecionei do universo da Bordallo Pinheiro, e as cores utilizadas na sua pintura foram criteriosamente escolhidas. As serpentes habitam a peça, invadem-na, subindo por ela acima, enrolando-se à volta dela. As figuras em fuga agarram-se ao peão e abraçam-no como se lutassem pela vida. Outras seguram-no na base como se tentassem travar o seu girar. Nesse embate – de desafio e de proteção – nasce o movimento: o peão gira, criando um grande rodopio que conta a história desta dança contínua”.

Joana Astolfi é arquitecta, designer e artista plástica Foto: DR

Esta edição especial é numerada e limitada a 140 exemplares, produzidos na fábrica das Caldas da Rainha, onde cada peça é cuidadosamente moldada e pintada à mão por artesãos da marca. Rodopio está disponível nas lojas Bordallo Pinheiro e na loja online. Custa 1.900 euros.