O que torna uma peça de luxo verdadeiramente única?

Na moda, nos acessórios, na joalharia, nos perfumes e nos artigos de casa, o que carrega a exclusividade de uma peça de luxo? A Máxima refletiu sobre o tema no programa desta semana, transmitido a 4 de outubro no NOW.

09 de outubro de 2025 | Safiya Ayoob

Clubes privados, a nova tendência do luxo

Está a redefinir a alta gastronomia e, de Nova Iorque a Londres, também cravou raizes em Lisboa. Nestes refúgios exclusivos, o verdadeiro prestígio está em pertencer.

Teresa Oliveira retorna à Casa da Calçada como diretora de alojamento

O fecho para obras do palácio amarantino levou Teresa Oliveira a mudar-se para o Alentejo. Por lá, trabalhou na Herdade da Malhadinha Nova, outro membro emblemático da família Relais & Châteaux, uma das mais emblemáticas associações de hotéis do mundo. A reabertura possibilitou o retorno.

Arte e vinho, o sonho alentejano de um milionário inglês

Com uma fortuna amealhada na área financeira, o britânico Howard Bilton nunca deixou de sonhar com arte contemporânea e vinhedos de excepção. Em Estremoz, criou o espaço Howard's Folly, que é adega, restaurante e uma galeria de arte muito especial.

