O que torna uma peça de luxo verdadeiramente única?
Na moda, nos acessórios, na joalharia, nos perfumes e nos artigos de casa, o que carrega a exclusividade de uma peça de luxo? A Máxima refletiu sobre o tema no programa desta semana, transmitido a 4 de outubro no NOW.
Clubes privados, a nova tendência do luxo
Está a redefinir a alta gastronomia e, de Nova Iorque a Londres, também cravou raizes em Lisboa. Nestes refúgios exclusivos, o verdadeiro prestígio está em pertencer.
Teresa Oliveira retorna à Casa da Calçada como diretora de alojamento
O fecho para obras do palácio amarantino levou Teresa Oliveira a mudar-se para o Alentejo. Por lá, trabalhou na Herdade da Malhadinha Nova, outro membro emblemático da família Relais & Châteaux, uma das mais emblemáticas associações de hotéis do mundo. A reabertura possibilitou o retorno.
Arte e vinho, o sonho alentejano de um milionário inglês
Com uma fortuna amealhada na área financeira, o britânico Howard Bilton nunca deixou de sonhar com arte contemporânea e vinhedos de excepção. Em Estremoz, criou o espaço Howard's Folly, que é adega, restaurante e uma galeria de arte muito especial.
É já no próximo dia 27 de março que a hora volta a mudar e, desta vez, vamos perder 60 preciosos minutos de sono. Pelo menos temos mais uma boa desculpa para olhar para o pulso e cobiçar novos relógios.
A marca Kimpton estreia-se em Portugal num resort com 149 quartos que ocupa os espaços onde costumava estar o hotel Nau. A Must falou com a diretora, Catarina Simões.
A casa, inserida no resort da Quinta do Lago, foi em tempos "um santuário" para a família Vardy. Especula-se que a venda possa relacionar-se com um susto que apanharam nos incêndios de 2022.