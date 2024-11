AkaCorleone desafia a complexidade humana em "Duality of Perception"

Após o sucesso da sua exibição anterior, Temple of Light, que explorava a polaridade entre luz e escuridão no contexto do isolamento pandémico, AkaCorleone retorna com uma visão ainda mais amadurecida. Em Duality of Perception, cada peça interativa desafia o visitante a refletir sobre escolhas e a descobrir significados no que parece contraditório. Inspirado pela noção de que a dualidade está presente em tudo, o artista evoca a coexistência de opostos como um reflexo da identidade humana, onde o bem e o mal, o claro e o escuro, coexistem para criar uma identidade autêntica.

Em Duality of Perception, cada peça interativa desafia o visitante a refletir sobre escolhas e a descobrir significados no que parece contraditório. Foto: DR

Realizada na conceituada galeria Frevo em Nova York, a apresentação marca a estreia do artista em solo norte-americano. Mais do que uma simples galeria, o Frevo apresenta-se como um espaço multifuncional, na qual a arte e a gastronomia convergem numa experiência de fine dining envolvente. O convite veio de Bernardo Silva, português radicado em Nova York, que sonhou com um espaço onde a cozinha contemporânea e a arte pudessem dialogar diretamente. Assim, ao lado das criações visuais, a gastronomia torna-se parte integrante da experiência, contribuindo para uma imersão sensorial completa.

Realizada na conceituada galeria Frevo em Nova York, a exposição marca a estreia de AKACORLEONE em solo norte-americano, um feito significativo para o artista português. Foto: DR

AkaCorleone, ou Pedro Campiche, traz consigo uma carreira construída na vanguarda da arte urbana e do muralismo, na qual explora incessantemente novos materiais e técnicas. Desde os primeiros passos no graffiti até ao desenvolvimento de uma linguagem visual vibrante e saturada de cor, o artista desafiou continuamente os limites entre o analógico e o digital, levando as suas obras para além do convencional. Em Duality of Perception, a ousadia manifesta-se em materiais diferenciadores, como o acrílico com textura terrazzo e o LED Néon, que intensificam a experiência visual e tátil das suas composições. Esta exposição é, assim, um espelho da sua procura por experimentar e recriar o mundo ao seu redor.

Em Duality of Perception, a ousadia manifesta-se em materiais inovadores, como o acrílico com textura terrazzo e o LED Néon, que intensificam a experiência visual e tátil das suas composições. Foto: DR

Para o artista, cada obra é um reflexo da sua própria evolução pessoal. Como o próprio confessa em comunicado, passou de uma visão polarizada do mundo para uma compreensão mais matizada, em que a dualidade é vista não como conflito, mas como uma dança essencial que molda a nossa percepção. Este entendimento é transmitido ao visitante, que, ao percorrer a exposição, é encorajado a olhar para dentro e a confrontar as suas próprias dualidades.

Com Duality of Perception, AkaCorleone reafirma o seu compromisso com uma arte que transcende o estético, tocando em questões profundas e universais. Esta mostra, que estará patente até fevereiro de 2025, é um convite para descobrir que, na tensão entre opostos, encontramos o equilíbrio, como também o nosso verdadeiro propósito.