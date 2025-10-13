MOME e Revive investem €140M em novo projeto residencial no Porto
A MOME e a Revive uniram forças para desenvolver um empreendimento residencial de grande escala na zona do Amial, no Porto, com mais de 400 fogos habitacionais e um investimento superior a 140 milhões de euros. O projeto, cuja construção deverá arrancar no final de 2026, promete redefinir o conceito de habitação urbana sustentável na cidade.
A MOME anunciou uma parceria com a Revive - plataforma belga de referência em desenvolvimento e investimento imobiliário, para a aquisição de um terreno no Amial, no Porto. A operação, realizada em nome do Revive Impact Fund e gerido pela Revive Fund Management, destina-se à criação de um novo projeto residencial de grande escala no Amial, uma das zonas emergentes do Porto. O projeto, com uma área de construção prevista de trinta e três mil metros quadrados, representa um investimento superior a cento e quarenta milhões de euros e será direcionado sobretudo a famílias e residentes locais, reforçando a oferta habitacional e impulsionando a regeneração urbana da cidade.
“É com orgulho que colaboramos com a Revive na concretização de uma solução habitacional que responde de forma relevante às necessidades da cidade”, afirma em comunicado de imprensa Francisco Rocha Antunes, fundador e presidente executivo da MOME. Já Nicolas Bearelle, executive chairman da Revive, destaca que esta colaboração “reflete uma visão partilhada de criar comunidades integradas, sustentáveis e inclusivas, oferecendo habitação de qualidade adaptada às famílias portuguesas”.
Localizado no Amial, uma zona cada vez mais reconhecida pela sua acessibilidade, oferta de serviços e potencial de crescimento urbano, o novo projeto pretende criar uma comunidade diversificada, integrando tipologias habitacionais ajustadas às necessidades contemporâneas de famílias, jovens profissionais e residentes de longa duração.
Outro dos focos do projeto é a sustentabilidade, a integração paisagística e a coesão social, de acordo com os pilares da MOME e da Revive, ambas certificadas como B Corp e reconhecidas pelo compromisso com a inovação e responsabilidade ambiental.
Atualmente em fase de planeamento e conceção, o arranque das obras está previsto para o quarto trimestre de 2026.
