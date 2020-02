Viagens na minha terra

Há dois novos hotéis para descobrir em Portugal. A 13 de março inaugura o Vila Galé Collection Alter Real – Resort equestre, Conference & Spa, em Alter do Chão, no Alentejo. O hotel de quatro estrelas inspira-se na temática equestre e conta com 77 quartos, três piscinas exteriores, spa Satsanga com piscina interior aquecida, um restaurante dedicado à gastronomia regional, bar, biblioteca, enoteca, duas salas de reuniões e um salão de eventos com um museu do cavalo. Terá ainda um tradicional lagar de azeite totalmente recuperado, falcoaria reabilitada e respetivo museu. A rede hoteleira está a oferecer uma promoção para quem reservar estadas até 31 de outubro com o código ALTER, com preços desde €88 em quarto standard duplo com pequeno-almoço.

A outra novidade do grupo é o Vila Galé Serra da Estrela, em Manteigas, que abrirá portas a 27 de março. Para usufruir do desconto, é necessário usar o código promocional SERRA e fazer uma reservas para estadas até 31 de outubro, as quais terão um preço especial desde €99 em quarto duplo standard com pequeno-almoço.





O Vila Galé Serra da Estrela, em Manteigas Foto: D.R.

Este será o primeiro hotel de montanha do grupo Vila Galé. Contará com 91 quartos, piscina exterior para adultos e outra para crianças, restaurante, lobby bar, spa Satsanga com piscina interior, jacuzzi exterior, salão de eventos e estacionamento. Com quatro estrelas, esta unidade terá como tema os mitos, lendas, costumes e tradições da região serrana.

Ambas as promoções são acumuláveis com os descontos de membro do Clube Vila Galé.