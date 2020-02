Tóquio secreto

A elegância, o equilíbrio e a tranquilidade serão predicados que facilmente associamos ao Japão . E a verdade é que cada um deles se aplica, sem mácula, àquela que é uma das mais singulares moradas da sua capital. Inaugurado, há cerca de três anos, no centro económico da cidade e a uma curta distância, a pé, dae do, osurge à imagem da própria cidade, combinando passado e futuro com aquela harmonia effortless que só os mestres zen parecem conseguir. Inspirado nos tradicionais ryokan, a típica hospedaria japonesa, o hotel tira partido dessa arte de bem receber, recriando um ambiente intimista e acolhedor, mas sempre exclusivo e sofisticado.Cada um dos 17 andares do edifício tem uma Hoshinoya Tokyo, sendo apenas acessível aos hóspedes ali instalados. Não faltam elementos tradicionais, como os arranjos florais nascidos dos ensinamentos do, os longos tapetes de tatami ou as caixas de sapatos em bambu, onde os hóspedes são convidados a deixar o calçado. É um facto que aé declaradamente moderna, mas tudo o resto, do atendimento a pormenores como o próprio aroma a bambu que perfuma o hotel, é tradicional e aconchegante. Prova disso é a pequena pérola que se descobre no piso inferior: a fonte de águas termais que torna cada visita numa silenciosa imersão que é também uma revitalizante viagem no tempo.