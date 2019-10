Os melhores destinos de férias para 2020

Destinos para todos os bolsos, para diferentes moods e sonhos. De Quioto ao Senegal, estes são os lugares cool para arriscar em 2020. E o que têm em comum? Sustentabilidade, proximidade ao mar, natureza e uma gastronomia rica – uma definição para lá de apelativa para qualquer que seja o destino.



1. Portland, Maine, EUA

Situada numa península, no estado de Maine, Estados Unidos, Portland é ideal para quem procura uma viagem pela "food scene". É que esta cidade, privilegiada pela proximidade do mar, tem peixe fresco (anchovas e ostras são a grande atração), food trucks com escolhas gastronómicas de todo o mundo, e restaurantes que vão desde a influência asiática à mexicana. É um destino para foodies. É, além de um paraíso gastronómico, um centro artístico que atrai músicos, artesãos e atores. É uma cidade rodeada de faróis, que lhe conferem um certo misticismo e uma boa razão para eternizar a paisagem com uma fotografia.

A capital e maior cidade do Senegal fica numa península e há muito que deixou de ser apenas associada ao imaginário dos ralis. Segundo a Condé Nast Traveller, esta Dakar, que é a mais ocidental das cidades africanas, é o novo "centro do estilo". Além de organizar a sua semana da moda anual em junho, a sua Bienal também está de volta em 2020 (28 de maio a 28 de junho), marcando o 30º aniversário da iniciativa. Tem uma vida cultural forte, restaurantes e hotéis à beira-mar, e uma cultura musical que mistura os estilos dance beat, reggae e hip-hop senegalês. Tem ainda um enorme lago, o lago "Rosa", e o gigantesco Monumento da Renascença Africana, que representa os 50 anos de independência do Senegal.

3. Plymouth, Inglaterra

Salvador, Brasil

Uma cidade portuária e um lugar especial na herança e história inglesas, Plymouth é a base principal da Marinha Real Britânica. Durante muitos anos foi apenas isso, mas a chegada de chefes de alta cozinha como Mitch Tonks ou Marco Pierre White deu algum movimento à cidade. Na zona do porto antigo, encontram-se jardins, galerias de arte contemporânea, e cafés virados para o mar. Em 2020, celebram-se 400 anos da data em que um navio Mayflower rumou à descoberta do "New World" (EUA) em busca de liberdade religiosa. Com a data, chegam mais de 100 eventos culturais a esta cidade, ligados à arte, ao teatro, à música – entre outros.

Numa altura em que o Brasil está menos popular enquanto destino turístico (por causa da criminalidade, da pobreza, da recente vaga de incêndios que consumiu parte da floresta Amazónia, mas também do actual governo), há ainda pequenos paraísos por descobrir. É o caso de Salvador, que fica numa península no nordeste brasileiro. Além de ser património da UNESCO, tem uma arquitetura elegante com expressões art deco (como o elevador Lacerda, que liga a Cidade Alta à Cidade Baixa). Vale a pena dar um mergulho na praia do Porto da Barra, bem como fazer umas compras locais no Mercado Modelo.

5. Paris, França

Paris está, regra geral, sempre na moda. Um destino que nunca sairá da lista de essenciais a visitar, e apesar de recentemente ter visto um dos seus monumentos em chamas (a Catedral de Notre-Dame) isso não lhe tirou o título de cidade das luzes. Marcado pela abertura de novos hotéis de luxo, 2020 é um ano de surpresas para esta cidade europeia. Desde novos espaços de chefs com estrela Michelin, a novas lojas de designers, a sofisticados terraços com jardins, a novos planos arquitetónicos - como o dos jardins por baixo da Torre Eiffel. A razão derradeira? Um novo museu de arte, que estará entre o Louvre e o Centro Pompidou, no edifício Bourse de Commerce encomendado por François Pinault – empresário milionário fundador do grupo de luxo Kering e colecionador de arte – e que terá o valor aproximado de 170 milhões de euros.

Ilhas Égadas, Sicília

Itália, ilhas, e paraíso secreto são palavras mágicas para quem adora viagens idílicas. As famosas ilhas Égadas - Favignana, Levanzo e Marettimo – são um destino paradisíaco na costa ocidental da Sicília. Trilhos de montanha, baías secretas junto ao mar e natureza conservada são alguns dos tesouros que os visitantes destas ilhas poderão encontrar. Uma das atracções são as pinturas do paleolítico e neolítico, que podem ser encontradas em Favignana (a maior ilha) e em Levanzo (a menor). A mais famosa é a Grotta del Genovese, descoberta em 1949. As águas cristalinas são uma das características que mais atraem quem procura um destino tranquilo e paradisíaco.

Siargao, Filipinas

Não é um acaso que haja quem troque Bali por esta ilha pertencente às Filipinas. Uma atracção para os surfistas, Siargao está rodeada de praias, florestas, bosques com coqueiros, e a melhor forma de viajar pela ilha é mesmo de mota. A novidade? Chegaram eco-resorts e hotéis sustentáveis que tornam o local o mais apelativo possível para quem adora destinos naturais. Visitar as ilhas desertas Pacífico e Alegria são pontos obrigatórios.

Quioto, Japão

Quioto oferece um contraste agradável entre o passado e o presente, através de elementos únicos nesta cidade nipónica. Se por um lado é possível subir a um comboio numa estação de comboios futurista ou desfrutar de uma tarde de compras num centro comercial ultra moderno, também o é passear num tradicional jardim de rochas japonês (o famoso estilo karesansui) ou visitar um santuário Xintoísta centenário. O facto de o Japão receber os Jogos Olímpicos de 2020 torna este destino ainda mais apelativo. A gastronomia local está também num boom de crescimento. Afinal, quem não adora uma bela refeição nipónica?

Galway, Irlanda

Depois de Dublin estar no centro das atenções, é a vez de Galway. Uma cidade portuária que cruza as águas do Oceano Atlântico com o rio Corrib, Galway também tem vastos campos verdes em seu redor. Além de ser oficialmente a Capital Europeia da Cultura para 2020, é uma cidade naturalmente boémia, festiva e charmosa. Visitar um pub tradicional é obrigatório, bem como beber uma cerveja tradicional irlandesa. Planos para 2020? As novas obras de arte de David Best (o artista conhecido por exemplo pelas criações no festival Burning Man) e uma série de leituras íntimas da Odisseia de Homero nas praias tempestuosas de Galway. Um plus: Margaret Atwood também participará nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, em março.

Ilha Kangaroo, Austrália

A Ilha Kangoroo é um oásis de vida natural ainda preservado e a terceira maior ilha da Austrália. Vastas florestas de eucaliptos com coalas, águas em tom azul turquesa e penhascos com vistas soberbas são apenas alguns dos motivos que valem uma próxima visita a este destino de férias. Em abril de 2020 espera-se um festival gastronómico que durará 10 dias e que promete dar a conhecer as iguarias que se cozinham nesta ilha. Em dezembro do próximo ano inauguram tendas ecológicas ao longo do trilho selvagem da ilha, com cerca de 40 milhas (cerca de 64 quilómetros) e cujos percursos se fazem em cerca de cinco dias.