E se pudesse dormir num museu?

A arte, o design e a hotelaria sempre estiveram ligados, mas nada como uma viagem ao Japão para encontrar um lugar onde isso se leva muito a sério. Depois de abrir dois hotéis em Tóquio, a cadeia BnA (Bed and Art) acaba de inaugurar o Alter Museum. Aqui, os hóspedes podem escolher entre 31 exposições permanentes, assinadas por 15 artistas japoneses, para imaginar um impressionante design de interiores que junta arte e decoração, entre instalações de três dimensões e intervenções várias. O projeto contou ainda com a colaboração de vários diretores artísticos.





Cada quarto do BNA alter Museum, hotel em Quioto, é uma exposição de arte

Entre as obras de arte estão trabalhos de Daito Manabe, EYE, Mon Koutaro Ooyama. Quem marcar uma noite num destes quartos torna-se uma espécie de mecenas uma vez que também estará a ajudar os artistas em questão. O curioso e original edifício de dez andares conta ainda com quatro galerias de arte, uma loja, um café e um lounge que é uma autêntica fantasia colorida.



Noites a partir de €130, saiba mais no site do Bna Alter Museum

