Como este histórico hotel em Singapura manteve o seu encanto

Inaugurado em 1887 e declarado monumento nacional um século mais tarde, o hotel continua a ser considerado um dos melhores do mundo. No entanto, ao celebrar o seu 130º aniversário em 2017, mostrava sinais claros de desgaste - a sua última remodelação foi em 1991. Depois de dois anos e meio de obras, o hotel está de volta à glória de outros tempos.

Raffles no ano de abertura Foto: Instagram @raffleshotelsingapore

O processo de restauro foi muito além de uma simples modernização. Todas as suítes estão repletas de novidades electrónicas e espaços anteriormente esquecidos deram lugar a refúgios pintados em tons pastel e decorados com mobiliário sumptuoso. Conhecido pelo glamour e sofisticação de antigamente, ainda restam no hotel alguns traços da arquitetura colonial, jardins exuberantes, grandes varandas e chão em madeira da construção original.

Suíte Presidencial

A maior parte dos interiores foram idealizados por Alexandra Champalimaud, a conhecida decoradora de Nova Iorque cujo cunho está presente nas suítes remodeladas com camas de quatro colunas, na arte moderna, nos tapetes estampados e nosapontamentos de mármore. A oferta é grande: começa nas suítes como as Studio e Courtyard (com acesso direto ao edifício principal) e vai até às mais icónicas como as Personality (as favoritas de várias celebridades) , Promenade (com todo o requinte, são as preferidas da realeza, cada uma com o nome de uma figura feminina histórica de Singapura) ou até a Presidential (a jóia da coroa, com arte antiga cuidadosamente selecionada, varanda privada e outros detalhes).

Suíte Courtyard Foto: https://www.raffles.com/singapore/

Entre as demais novidades, está a possibilidade dos clientes poderem também ter acesso a um spa holístico, um salão de baile, espaço de co-working e uma variedade de boutiques de luxo. De entre os cinco restaurantes e três bares do hotel, também foi recuperado o icónico Long Bar, o berço do famoso cocktail Singapore Sling, com uma variedade de novas bebidas de inspiração literária.

Um dos 5 restaurantes do hotel Foto: Instagram @raffleshotelsingapore

Recorde-se que o Raffles já acolheu estrelas como Charlie Chaplin, Elizabeth Taylor e os duques de Cambridge, tornando-se um marco da cadeia de hotéis e resorts de luxo.