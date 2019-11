Uma volta completa

A marca suíça de relojoaria de luxo apresentou, no último dia 28 de outubro, o quinto e último relógio de colecionador que celebra meio século do icónico modelo TAG Heuer Monaco em Xangai, na China.

Lançado em 1969 em conferências de imprensa simultâneas em Nova Iorque e Genebra, o design e tecnologia inovadores do Monaco tornaram-se mundialmente reconhecíveis (como a sua caixa quadrada resistente à água, os botões de pressão à direita e a coroa à esquerda), chegando a ser usado por Steve Mcqueen no filme Le Mans, em 1971.

50 anos depois, a marca decidiu homenagear cada década do relógio, lançando edições especiais que espelhem as tendências de cada uma, mantendo a fidelidade ao modelo original. A primeira edição especial em honra da década de 1970 foi apresentada no grande Prémio de Fórmula 1 do Mónaco; a segunda em Le Mans, em França, dedicada aos anos 80; o terceiro relógio à década de 90, revelado em Nova Iorque antes do campeonato de Fórmula E; e o quarto relógio uma homenagem aos anos 2000 numa apresentação em Tóquio, em setembro passado.

As cinco edições comemorativas do 50º aniversário do modelo Monaco

A última edição de colecionador foi apresentada no Xangai Space Plus pelos embaixadores da marca, a modelo Cara Delevingne e o ator Li Yifeng, na presença de Stéphanie Bianchi (CEO da TAG Heuer) e Frédéric Arnault (Diretor de Estratégia e Digital da marca). Esta é uma edição limitada a apenas 169 peças. O relógio terá gravadas as inscrições "2009-2019 Special Edition" e "One of 169".

Cara Delegingne e Li Yifeng no lançamento da 5ª edição limitada do modelo Monaco

Fundada em 1860, a TAG Heuer sempre aliou a qualidade à irreverência, sendo uma das grandes patrocinadoras das equipas de Fórmula 1. Hoje conta com embaixadores como os atores Chris Hemsworth ou Patrick Dempsey.