Mateo abre loja em Lisboa e lança nova linha de joias

Minimalismo, criatividade e uma sensualidade crua são as assinaturas da nova coleção All That Works da Mateo. Inspirada no universo das ferramentas, esta coleção transforma objetos comuns, como parafusos e tesouras, em acessórios de moda. A linha, que inclui colares, anéis, braceletes e botões de punho, combina materiais nobres e primitivos com elementos clássicos e elegantes, criando um equilíbrio entre o rústico e o sofisticado.



O ouro de 14k e a prata de lei são os principais materiais utilizados, com detalhes que evocam a imperfeição e a robustez das ferramentas reais. Cada peça é uma obra de arte que reflete a personalidade do designer, Matthew Harris, e as suas memórias de infância. Harris, nascido em Montego Bay, Jamaica, trouxe para esta coleção uma combinação de maturidade e inovação, traduzindo a sua paixão pela joalharia em criações ousadas e elegantes.

No passado dia 4 de julho, a norte-americana Mateo inaugurou a sua primeira loja em Lisboa, na Praça do Príncipe Real, 24. A loja foi desenhada para fazer os clientes sentirem-se em casa, refletindo o espírito leve e criativo da marca. Divida por diferentes salas, a primeira, conhecida como Living Room é decorada em tons brancos que realçam as peças em ouro, prata, diamantes e pedras preciosas. Este espaço, que também funciona como receção, é uma celebração da simplicidade e elegância que definem a marca. Já no Salon, a segunda sala, a cultura e tradição portuguesas são homenageadas através da decoração em azulejos que retratam o Rio Tejo e a Torre de Belém. Mobiliário vintage, paredes coloridas e cortinados em amarelo quente evocam a atmosfera das "casas senhoriais típicas de Portugal", criando uma ligação profunda entre a marca e o país que agora acolhe a sua nova loja. A Mezzanine, no piso superior, tem uma vista deslumbrante sobre o Jardim França Borges.

"Portugal é um país muito especial para mim, e Lisboa é uma cidade vibrante, virada para o futuro, mas que ao mesmo tempo preserva a sua cultura e raízes. Nos últimos anos, Lisboa tem estado debaixo do radar de grande parte das marcas de luxo, por isso, esta decisão veio de uma forma muito natural", afirma Matthew Harris, fundador e diretor criativo da Mateo, num comunicado.

Para além das joias, a marca expandiu o seu universo para incluir coleções de carteiras, velas perfumadas e perfumes, todos caracterizados pela mesma atenção ao detalhe. Talvez por isso a Mateo seja uma das marcas selecionadas pelo Museu Smithsonian para ser apresentada e vendida no Museu Afro-Americano de Arte e Cultura em Washington D.C. e no Museu Hirshhorn de Arte Contemporânea. Reconhecimento que solidifica a relevância cultural da marca e celebra a visão artística de Harris.