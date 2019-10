Um upgrade inovador num modelo icónico

Elegantes e leves, os Flexure T-Cap combinam o estilo de rua que permite ao homem urbano e contemporâneo adaptar-se a qualquer ocasião. É a grande novidade deste modelo, uma construção moderna em pele sobreposta sobre a biqueira.

Flexure T-Cap, €139,95, ECCO

Usados pelos jogadores de basebol norte-americano há mais de 100 anos e depois adoptados pela comunidade criativa, o modelo retro de ténis shell-toe é agora reinventado, aperfeiçoado com a introdução do Ecco Byfold, um material inovador exclusivo da ECCO shoes, que une duas camadas muito finas de pele, tornando os sapatos extremamente macios.

O mesmo acontece com a sola Flexure, suave e ultra leve, que acompanha a anatomia do pé. Esta combinação dá aos modelos um toque de luxo, tanto nos ténis de cano alto como de cano baixo. Por serem tão versáteis e descontraídos, são ideais para combinar vários estilos para várias ocasiões, no verão e no inverno.