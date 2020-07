Steve McQueen para vestir

Já sabemos que a moda tem a capacidade única de expressar a nossa personalidade e nada melhor do que uma simples t-shirt para vestir ideias ou estados de espírito, das artes à política, da sustentabilidade ao humor.

A Massimo Dutti apresenta uma nova linha de edição limitada dedicada a Steve McQueen, homenagem a um dos homens com mais estilo do Cinema, figura de estilo para gerações de amantes de moda e não só. São três modelos de t-shirts em três cores diferentes que fazem parte da coleção sustentável da marca, a Join Life, já disponíveis no site e nas lojas físicas. A campanha é protagonizada pelo modelo Pepe Barroso que relembra, assim, o ator de Os Sete Magníficos (1960) ou o O Caso Thomas Crown (1968).