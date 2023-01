Os 10 momentos mais marcantes das passadeiras vermelhas de 2022

O regresso da alfaiataria masculina, com destaque para o blazer e o casaco trespassados, é muito marcado nesta estação. Com detalhes e botões escondidos, como vimos em Prada, Louis Vuitton ou Dior Homme, ou com as linhas de botões clássicos, como apostou nso desfiles da Hermés, Dolce & Gabbana ou mesmo a irreverente Vetements.