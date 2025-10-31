Birkenstock 1774. A celebração da noite berlinense

Há cidades que marcam épocas e épocas que moldam imaginários. Berlim, nos anos 1920, foi uma delas: um território de vanguarda, onde a arte, a noite e a liberdade encontraram um ponto de fusão tão improvável quanto fascinante. É desse cenário que a Birkenstock 1774 volta a retirar inspiração para a nova coleção – um capítulo que surge como celebração, ecoando o brilho íntimo das festas privadas e a intensidade criativa que definiu a cidade nessa década.

Desenvolvida pelo estúdio criativo da marca, sediado em Paris, a coleção Becomes Berlin Celebration avança na mesma narrativa iniciada anteriormente: a revisitação das grandes figuras e dos ambientes culturais do período, reinterpretando-os através de formas e materiais cuidadosamente selecionados. Aqui, não se trata de reconstruir o passado, mas de o reimaginar – de captar a sua energia e traduzi-la para um tempo presente que continua a procurar autenticidade.

Birkenstock 1774 inspira-se na Berlim dos anos 20 para reinterpretar modelos icónicos com texturas e ousadia estética Foto: DR

Os modelos Zürich, Arizona e Boston, peças icónicas do universo da marca, surgem renovados através de texturas ricas e acabamentos táteis que evocam a sensualidade da noite berlinense. O destaque vai para o Zürich, apresentado em pele de vaca de pelo longo nas tonalidades caramelo e preto. É uma peça que joga com contrastes: fechado e aberto, prático e luxuoso, familiar mas surpreendente. As tiras sobrepostas em camurça, combinadas com fivelas ajustáveis, garantem uma silhueta híbrida, versátil, capaz de acompanhar tanto um momento descontraído como um look pensado ao detalhe.

A paleta escolhida – Preto, Caramelo, Creme e Leopardo – mergulha-nos num diálogo sensorial: o calor íntimo de um interior iluminado por luz baixa, o toque acolhedor das texturas naturais, mas também o arrojo quase teatral que marcou a vida cultural de Berlim entre cabarets, clubes e ateliers. A coleção sugere uma elegância que não é gritante, mas que fala através da matéria – do tacto, da presença, da forma como ocupa o corpo.

Coleção Birkenstock 1774 inspira-se na Berlim dos anos 20 para reinterpretar modelos icónicos Foto: DR

Mais do que tendência, há aqui um manifesto subtil: a importância da artesania e da continuidade. Cada par é construído com um respeito quase cerimonial pela tradição da Birkenstock, mas sem deixar de lado a pulsão de futuro – aquela energia que sempre acompanhou as cidades que se reinventam. Tal como Berlim dos anos 20, que vivia entre o peso da história e a urgência de criar algo novo, esta coleção procura esse ponto de equilíbrio raro.

Não é preciso vestir o brilho para celebrar. Às vezes, basta calçar algo que nos lembre que a beleza está no detalhe, no gesto silencioso, na escolha que diz mais do que aparenta. A Becomes Berlin Celebration é isso: uma proposta para a festa, mas também uma reflexão sobre como habitamos o presente com memória e intenção.