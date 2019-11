A paixão da moda pelas rosas é um caso antigo ou não fosse a rosa a rainha das flores. Pelo seu simbolismo marcante, e pelo facto do vermelho estar associado ao amor, o branca à pureza, o amarela à amizade ou devoção, entre outros muitos significados para as mais diversas tonalidades.

A criadora de tenências que foi a rainha Marie Antoinette usou no séc. XVIII um vestido bordado com rosas desenhado pela costureira Rose Bertin, considerada a primeira designer de moda francesa, agora pertença da coleção do museu The Royal Ontario, em Toronto, no Canadá. Paul Poiret, ícone do design de moda no início do século passado, escolheu como sÍmbolo para a sua "casa" uma rosa.

Símbolo de feminilidade e amor, a rosa tornou-se também presença assídua nas criações de designers como Christian Lacroix ou Yves Saint Laurent, da forma dos estampados aos bordados. A dupla Dolce & Gabbana também não dispensa as rosas em quase todas as suas coleções, celebrando o espírito italiano, sempre com os sentimentos à flor da pele.

Lauren Bacall em 1945 Foto: Getty Images

Maria Callas em 1960 Foto: Getty Images

Mariliyn Monroe no set de Something’s Got Give, 1962

Princesa Diana em 1988 Foto: Getty Images

Maggie Cheung em Disponível para Amar (In the Mood for Love), 2000

Sarah Jessica Parker em 2005 Foto: Getty Images

Lily-Rose Deep em 2019 Foto: Getty Images

T-shirt estampada, Valentino na Stivali

Alexander McQueen – Dries Van Noten

Prada - Valentino

Esta estação, o jardim de rosas chega em diferentes cores e com as mais diferentes conotações, sejam as azuis e cinza com um toque punk chic depara a, as vermelhas românticas depara a Valentino , ou as femininas multicoloridas de. A escolha só depende do mood de cada mulher.