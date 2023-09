Shopping. O regresso do grunge

12 de 12 / 12 albums a ouvir: Temple of the Dog: Temple of the Dog (1991); Smashing Pumpkins: Gish (1991); Mudhoney: Every Good Boy Deserves Fudge (1991); Pearl Jam: Ten (1991); Nirvana: Nevermind (1991); Soundgarden: Badmotorfinger (1991); Afghan Whigs: Congregation (1992); L7: Bricks Are Heavy (1992); Sonic Youth: Dirty (1992); Babes in Toyland: Fontanelle (1992); Alice in Chains: Dirt (1992); Stone Temple Pilots: Purple (1994).