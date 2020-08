Branco, a cor mais irresistível do verão

No séc. XIX, vestir branco era uma questão de necessidade mais do que de estilo. Por uma questão de conforto, os homens na temporada de calor limitavam o guarda-roupa a uma paleta de cores mais clara. Daniel Day-Lewis exemplifica isso no filme de Martin Scorcese A Idade da Inocência e Dirk Bogarde é elegantíssimo em A Morte em Veneza, de Visconti, também em branco total. Na mesma época, vemos estrelas da sétima arte como Errol Flynn ou Gary Cooper a usarem coordenados branco integrais.





A Idade da Inocência Foto: D.R.

No entanto, ao longo dos anos, foram muitas as razões que afastaram o branco total do guarda-roupa, a começar pelo aparecimento do ar condicionado em casa e no emprego. E a verdade é que nem todos os homens se sentem confortáveis em peças que os tornam mais vulneráveis a nódoas, manchas ou transparências não desejadas.





Dirk Bogarde em A Morte em Veneza. Foto: D.R.

No entanto, ao longo do século XX as roupas brancas tornaram-se um símbolo de estilo irresistível (as fardas militares são disso exemplo). Basta vermos Orson Welles em A Dama de Xangai ou repararmos em alguns dos mais aclamados ícones de estilo do seculo passado, como Humphrey Bogart, Steve McQueen e James Dean.

O branco, hoje, pode mudar completamente a apresentação masculina. Revela personalidade e um lado muito dandy que é sempre charmoso, mesmo nesta nova década do século XXI.

O segredo para usar branco em look integral? Misturar texturas e tonalidades:



Gary Cooper em 1934 Foto: Getty Images

Humphrey Bogart em 1930 Foto: Getty Images







Steve McQueen em 1963 Foto: Getty Images

Casaco em algodão, € 1700, Prada Foto: D.R.







Calças em algodão, € 590, Prada Foto: D.R.

Camisa em algodão, € 195, Vilebrequin Foto: D.R.







Chapéu em palha, € 490, Loro Piana Foto: D.R.

Gravata em seda, € 190, Burberry Foto: D.R.









Sapatos em pele, € 590, Bottega Veneta Foto: D.R.

Camisa de algodão e linho, € 240, Canali Foto: D.R.







Calças em algodão, € 375, DSquared2 na Fatima Mendes Foto: D.R.

Trenchcoat em algodão, € 1590, Maison Margiela na Tem-Plate Foto: D.R.









Camisola em algodão, € 390, Off-White Foto: D.R.

Calças em algodão e linho, € 390, Ermenegildo Zegna Foto: D.R.









Ténis em pele, € 470, Gucci Foto: D.R.

Polo em pique de algodão, € 110, Lacoste Foto: D.R.









Camisola em algodão, € 890, Valentino Foto: D.R.

Calções em algodão, € 375, Dolce & Gabbana Foto: D.R.







Óculos de sol com armação em massa, € 275, Balenciaga Foto: D.R.

Blazer em tweed de algodão com aplicação de lantejoulas, € 2490, Saint Laurent Foto: D.R.

Casaco em malha de algodão, € 1890, Tom Ford na Fashion Clinic Foto: D.R.