L’Óreal aposta na perfumaria amiga do ambiente

Maturam como um conhaque e requerem controlos de qualidade com o mesmo nível de exigência. Na fábrica da L’Óreal, nos arredores de Paris, há prazos, mas não há pressas. Foi também graças a esta prática que, no final de 2023, a Companhia se tornou líder mundial em fragrâncias de luxo, com um portfólio constituído por marcas como Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani, Prada, Valentino, Mugler, Azzaro, Viktor & Rolf, Maison Margiela, Cacharel, Diesel, Ralph Lauren, Atelier Cologne e Aesop.



Mas não basta colecionar "cromos" tão invejáveis como este. O próximo passo é investir na sustentabilidade ambiental, quer no fabrico e distribuição, quer na pedagogia a desenvolver junto de comerciantes e distribuidores. Como? Passando, por exemplo, pela aposta no conceito de refill, com os pontos de venda devidamente equipados para responder a este novo desafio. A prática é simples: o cliente leva o frasco do seu perfume preferido à loja e pede para encher, poupando, assim, na aquisição de mais um frasco (de que não precisa), de mais uma embalagem de cartão e de mais uma camada de celofane. Exatamente como no tempo das nossas avós, que, bem vistas as coisas, em muitos aspetos, tinham práticas bem mais eco-friendly do que as nossas.

O novo La Vie Est Belle Rose Extraordinaire. Foto: DR

Mais fácil de pensar do que de fazer? Nem por isso. As novidades de perfumaria L’Óreal já vêm devidamente preparadas para facilitar esta boa prática. É o caso de um dos mais aguardados lançamentos desta primavera: o La Vie Est Belle Rose Extraordinaire. Homenagem à feminilidade e à eterna beleza das flores, esta fragrância icónica de Lancôme encontra a sua expressão mais sublime ao unir-se à rosa, a flor emblemática da Maison. Pela primeira vez, La Vie Est Belle oferece às mulheres uma nova rosa, num aroma cheio de elegância e a sofisticação. Tudo isto contido num frasco que é uma obra-prima de vidro, feita para ocupar um lugar de honra de qualquer toucador. O mesmo princípio aplica-se a Libre, de Yves Saint Laurent, que combina lavanda e flor de laranjeira, e Paradoxe de Prada, perfume floral e intenso, guardado num frasco de arrojado design.

O a Libre, de Yves Saint Laurent, combina lavanda e flor de laranjeira. Foto: DR

Esta opção de manter o frasco parece agradar ao cliente já que a relação com um belo objeto é mais pessoal do que se pensa. Quem o diz é Karine Lebrec, diretora de desenvolvimento de fragrâncias da L’Óreal:"O verdadeiro luxo é criar peças que durem, com um design muito cuidado, de que os consumidores tenham alguma relutância em separar-se. Essa é uma parte importante da ação pedagógica que temos de desenvolver". Um bom exemplo desta abordagem é justamente o frasco de Prada Paradoxe: Com a sua silhueta ultra-moderna, disruptiva e triangular, por um lado, e o seu formato recarregável, esta peça combina a arte do designer com a ciência dos melhores fabricantes de vidro. Assim se cria um objeto de luxo, não apenas por uma necessidade estética, mas sobretudo por um imperativo de sustentabilidade.

Um bom exemplo desta abordagem é justamente o frasco de Prada Paradoxe. Foto: DR

Para reforçar a transmissão desta mensagem, a L’Óreal Luxe lançou uma campanha global designada "The Art & Science of Fragrance", que abrange a combinação de arte e ciência, dominando todas as facetas da criação de fragrâncias, desde a escolha dos ingredientes até à eleição do frasco. Como as grandes fragrâncias nascem de ingredientes excepcionais, o Grupo L'Oréal tem o compromisso de desenvolver qualidades olfativas excepcionais com uma abordagem sustentável e responsável.



Nos últimos sete anos, tem vindo a ser criada uma autêntica biblioteca de ingredientes naturais, garantidos pela parceria com produtores locais de várias partes do mundo, aprimorando constantemente os métodos agrícolas. Para cumprir este objetivo, até 2030, 95% dos ingredientes para fórmulas serão de base biológica, derivados de minerais abundantes ou de processos circulares. Para além de trabalharem com produtores que cumprem estes requisitos, a L'Óreal tem várias marcas que são proprietárias dos seus próprios campos de cultivo. É o que acontece com a Lancôme, que cultiva as rosas e a lavanda que utiliza.

Mas as preocupações ambientais não se esgotam na terra. Estendem-se ao processo de fabrico, tradicionalmente muito associado ao desperdício de água. Nos últimos meses, a L’Óreal estabeleceu um protocolo de colaboração com a Cosmo International Fragrances. Situada em áreas estratégicas em todo o mundo, esta empresa estabeleceu os seus centros criativos e de produção nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e criou o seu centro de investigação e desenvolvimento de ingredientes naturais e tecnologias em Mougins, Pays de Grasse (França). O seu objetivo é promover a chamada ciência verde.

A L'Oréal tem um novo processo de fabrico - o Osmobloom - que extrai o aroma das flores sem recorrer a água, mas a circulação de ar. Foto: DR

Desta parceria resultou um novo processo de fabrico - o Osmobloom - que extrai o aroma das flores sem recorrer a água, mas a circulação de ar. Por outro lado, ao contrário dos métodos tradicionais, o Osmobloom não destrói a flor, permitindo que esta seja re-utilizada várias vezes. Recorde-se que, no ano passado, a L’Oréal Luxe já desenvolvera em Portugal e Espanha uma vasta campanha de consciencialização para a promoção de hábitos de beleza mais conscientes. Para tal, apela também à colaboração dos consumidores.