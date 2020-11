Amazon quer tomar o lugar da sua farmácia

A gigante de comércio eletrónico anunciou esta terça-feira (dia 17 de novembro) a Amazon Pharmacy, uma seção do seu site onde é agora possível adquirir medicamentos através de uns simples cliques e ainda obter um seguro de saúde. Clientes do programa Prime, que não utilizem seguro, têm direito a descontos nos medicamentos tanto genéricos como de marca no site da Amazon e em cerca de 50 mil farmácias aderentes.

Esta nova oferta da Amazon surge mais dois anos depois da aquisição da PillPack, uma farmácia digital, por 753 milhões de dólares. Com esta expansão a empresa de comércio eletrónico de Seattle compete com as duas gigantes farmacêuticas dos Estados Unidos, a CVS Health e a Walgreens Boots Alliance.

Para além disso, esta mudança ajuda também a Amazon a competir com o Walmart e com outras grandes lojas, que já vendem medicamentos verificados.

Especialistas antecipam há muito tempo a entrada da Amazon na área da saúde e acreditam que a empresa pode potenciar o digital e a logística de um setor que, apesar de valer cerca de 4 biliões de dólares nos EUA, não tem uma boa reputação.

Com a compra da PillPack, a Amazon abalou os vendedores de medicamentos ainda que tenha demorado a integrar a start-up nas suas ofertas.

A partir desta terça-feira (dia 17 de novembro), os consumidores podem adquirir medicamentos através da Amazon, ao invés de serem redirecionados para o site da PillPack. Esta nova oferta faz com que a Amazon se torne ainda mais completa e que venda no mesmo site todo o tipo de produtos, desde eletrodomésticos a bens alimentares, tal como os seus rivais.

"Projetamos a Amazon Pharmacy de modo a colocar os clientes em primeiro lugar - trazendo a obsessão do cliente da Amazon para um setor que pode ser inconveniente e confuso", disse TJ Parker, vice-presidente da Amazon Pharmacy e cofundador da PillPack.