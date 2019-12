Aston Martin e Triumph ao serviço de Bond, James Bond

James Bond terá na garagem quatro modelos da Aston Martin, entre eles o icónico DB5, um dos "Bond Car" mais famosos da história, sobretudo pela sua aparição em Goldfinger, com Sean Connery ao volante.

Agora será a vez de Daniel Craig o conduzir, tal como já tinha feito em Casino Royale, Skyfall e Spectre. A diferença é que na garagem do "Double O Seven" também vamos encontrar o novíssimo DBS Superleggera, o clássico V8 Vantage (Series II) e o impressionante Valhalla híbrido com uma potência total de 1014 cv.

Esta é a (assinalável) contribuição da Aston Martin para o 25.º filme da saga de Bond, o agente secreto britânico criado por Ian Fleming na década de 1950, mas não será a única. A Land Rover colocou o novo Defender à disposição de Bond e a Triumph Motorcycles também estará grande ecrã com duas novas motos: a Tiger 900 e a Scrambler 1200.

Poder de fogo e veículos potentes não vão faltar em mais uma missão de James Bond, que neste novo título, denominado "No Time To Die", contou com o maior orçamento de sempre. Os mais recentes rumores sugerem que o realizador Cary Joji Fukunaga teve 250 milhões de dólares (o equivalente a 225 milhões de euros) à disposição.

O filme 007- No Time To Die está actualmente em pós-produção e tem chegada prevista aos cinemas marcada para 8 de Abril de 2020.

Aston Martin DB 85

Aston Martin DBS Superleggera

Triumph Tiger 900