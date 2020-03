Leonardo DiCaprio apresenta novo Fiat 500 elétrico

A marca de automóveis apresentou a terceira geração do Fiat 500 La Prima no Palácio Real de Milão, em Itália, com a ajuda de Leonardo DiCaprio, que há mais de 20 anos luta pela proteção do meio ambiente. O ator protagoniza dos dois vídeos promocionais do novo modelo. "Precisamos todos de agir", afirma o ator nas imagens, inspiradas na mudança e no desejo de um futuro melhor para o planeta.

Se a segunda geração do Fiat 500 mostrava que era possível conciliar o design com o baixo custo, esta versão visa trazer as possibilidades da mobilidade eléctrica para os automóveis citadinos.

O novo modelo conta com diversas novidades, como o aumento de espaço, uma maior autonomia e velocidade de carregamento aumentada. Além disso, está equipado com um sistema de 85kW, que permite carregar até 80% da bateria em apenas 35 minutos.

A sua velocidade máxima é de 150 km/h e dispõe de três modos de condução: a normal, como se fosse um veículo com motor de combustão interna. A opção "one-pedal-drive", que permite condizer utilizando unicamente o pedal do acelerador. E pela primeira vez no segmento A, a opção de condução autónoma de nível 2, o que significa que o La Prima consegue "ler" os sinais de trânsito e também propor a velocidade a que o condutor deverá circular. Outra característica do novo modelo é o alerta acústico, ou seja, caso o condutor não reaja, o sistema trava automaticamente.

O modelo vai estar disponível em três cores diferentes (cinzento mineral, verde ocean e azul celestial) e o preço deverá rondar os 37.900 euros.

A Fiat revelou mais três novidades de luxo, criadas em colaboração com as marcas de moda e design Giorgio Armani, Bvlgari e Kartell. Os três modelos exclusivos serão vendidos num leilão de solidariedade e as receitas revertem para organizações de proteção ambiental ligadas à Fundação Leonardo DiCaprio