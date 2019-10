Gordon Ramsay, o Chef ‘rockstar’ apaixonado pela Ferrari

Gordon Ramsay é conhecido em todo o mundo pelos seus dotes na cozinha. Uns apreciam aquilo que faz com a comida, outros limitam-se a admirar - ou a odiar, com Ramsay não há meio termo - a personagem excêntrica que este Chef britânico criou ao longo dos anos. Mas aquilo que muito poucos sabem é que Ramsay é um apaixonado por automóveis, particularmente pelos desportivos da Ferrari.

Dono de uma colecção de fazer inveja a qualquer museu dedicado, Ramsay soma modelos tão especiais quanto um LaFerrari ou um LaFerrari Aperta, passando por um F12tdf, um 458 Italia e até um 550 Maranello.

No ano passado acrescentou o décimo "Cavallino Rampante" à colecção, um 812 Superfast pintado de "Verde Masoni Opaco". Ramsay não sabia que cor escolher e então pediu à H.R. Owen of London, um dos maiores concessionários de desportivos do Reino Unido, para o surpreender. A ‘resposta’ foi um verde mate muito pouco visto num automóvel com o símbolo da marca de Maranello, detalhe que faz desse 812 Superfast um automóvel ainda mais exclusivo.

Agora, pouco mais de um ano depois, Ramsay voltou a recorrer aos serviços deste concessionário para comprar mais um Ferrari, o seu décimo primeiro, e logo um Monza SP2, um de dois modelos da série "Icona", uma gama inspirada nas "barchettas" de competição da Ferrari nos anos 60.

Apresentado em Setembro do ano passado, o Ferrari Monza SP2 é um elegante "Speedster" com lugar para dois ocupantes, ao contrário do "irmão" Monza SP1, um modelo que foi revelado ao mundo no mesmo dia mas que é um monolugar que centra todas as atenções no condutor e que conta com linhas aerodinâmicas ainda mais agressivas.

Qualquer um destes modelos, ambos limitados a apenas 100 unidades, têm por base o Ferrari 812 Superfast, pelo que debaixo do capot está um motor V12 de 6.5 litros que produz 810 cv de potência e 719 Nm de binário máximo, números que lhe permitem chegar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos e ultrapassar a barreira dos 300 km/h.

Tal como acontece com todas as séries especiais da Ferrari, a marca de Maranello não especificou o valor deste Monza SP2. Ainda assim, é seguro afirmar que este é um dos Ferrari mais especiais e valiosos da colecção deste Chef, que até já gerou uma onda de polémica por culpa desta sua paixão pela Ferrari.

Recorde-se que em 2018, e em declarações ao jornal britânico "Daily Mail", Gordon Ramsay confessou cobrir a matrícula dos seus Ferrari com película aderente para escapar aos radares da polícia de Los Angeles. "Conduzo à noite, quando ninguém me vê. Arranco às duas e meia da manhã na auto-estrada e nenhum polícia ou nenhuma câmara me apanham porque cubro a matrícula com película aderente", confessou Ramsay, sempre controverso.