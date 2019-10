The Suited Racer: o motoqueiro de máscara que se tornou influencer

Com mais de 177 mil seguidores no Instagram, este motoqueiro de máscara aparece sempre em público com um capacete, uma máscara negra e um fato de corte muito elegante. Conseguiu manter o seu rosto escondido, mas não demorou muito até começar a ser conhecido em todo mundo como "The Suited Racer".

Daí até se tornar um influencer de sucesso no Instagram o caminho foi curto, sendo que pelo meio já trabalhou com marcas como Loubotin Homme, Suit Supply e IWC.

Lando Griffin, The Suited Racer

Ainda assim, e apesar de ser conhecido como um motoqueiro rockstar, o "The Suited Racer" é um artista reconhecido que vende as suas obras por centenas de milhares de euros.

Questionado acerca da razão que o leva a manter o seu rosto escondido, Lando Griffin é peremptório: "Esta é a minha maneira de responder à tendência absurda das pessoas subestimarem o anonimato", referiu recentemente no palco do festival Online Marketing Rockstars.

Ainda assim, acabou por dizer que "não há maneira de confirmar que eu sou o The Suited Racer", pelo que apesar de todos acreditarem que esta é a verdadeira identidade do motoqueiro mistério, a dúvida vai sempre existir. E é precisamente isso que torna este personagem digital tão interessante de seguir.