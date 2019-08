Bugatti Centodieci custa 8 milhões de euros e já está esgotado

A Bugatti apresentou em Pebble Beach, na Califórnia (EUA), o Bugatti Centodieci, um modelo que presta homenagem ao Bugatti EB 110 de 1991 e que assinala os 110 anos da marca com sede em Molsheim, na Alsácia francesa.



Esta versão tem por base o Bugatti Chiron normal e é limitada a apenas 10 unidades, cada uma com um preço base de 8 milhões de euros, antes de impostos. É uma pequena fortuna, mas a Bugatti já fez saber que a produção está toda vendida.

O novo modelo da Bugatti

A inspiração para este modelo partiu do EB 110, um automóvel ‘mal amado’ dentro da Bugatti mas que marcou os anos 90. Durante algum tempo foi o automóvel de produção mais rápido do mundo, mas acabou eclipsado pelo McLaren F1, um dos automóveis mais importantes da história. Isto, a juntar-se ao facto do EB 110 estar associado a um período conturbado da Bugatti, fez com que tenha passado rapidamente ao esquecimento.

Agora, vários anos depois, a Bugatti lembrou-se finalmente dele e resolveu recordá-lo sob a forma de mais um modelo especial, à imagem do que tinha feito recentemente com o Bugatti Divo.

O resultado é um Bugatti com elementos estéticos que nos remetem de imediato para o EB 110 de 1991, particularmente as tomadas de ar laterais atrás das portas e a típica ‘ferradura’ da Bugatti, na dianteira, agora muito mais pequena do que no Chiron. Ainda assim, este modelo consegue distinguir-se e afirmar-se como mais uma criação cheia de personalidade da Bugatti. Exemplo disso é a traseira, marcada por um enorme difusor, por quatro saídas de escape, por uma faixa de LEDs e por uma enorme asa fixa.





A traseita tem quatro saídas de escape, uma faixa de LEDs e uma enorme asa fixa





Mas apesar do Centodieci ser uma viagem ao passado, também aponta ao futuro, e para provar isso mesmo a Bugatti deu-lhe ainda mais potência do que o único modelo de produção do seu catálogo, o Chiron. O motor usado é o mesmo W16 de 8.0 litros com quatro turbos que já conhecemos da marca, mas ganhou 100 cv e passou a produzir uns impressionantes 1600 cv de potência.

Contas feitas, este ‘monstro’ francês é agora capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,4 segundos, dos 0 aos 200 km/h em 6,1 segundos e dos 0 aos 300 km/h em 13,1 segundos. Quanto à velocidade máxima, a Bugatti limitou-a electronicamente aos 380 km/h.