Um dia na vida de… Joana Damião Melo, a açoriana que reconquistou o hotel da família

Com a ajuda do pai, Joana Damião de Melo recomprou o espaço que tinha sido da sua família durante muitos anos – chegou a ser uma estalagem – e abriu o Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel nos Açores. A antiga quinta do século XVIII, conhecida historicamente pela plantação de laranjas nos cerca de três hectares, fica na Fajã de Baixo entre as montanhas e o mar junto à capital Ponta Delgada.

A que horas se costuma levantar?

Durante a semana levanto-me sempre às 8h, mas durante o fim de semana durmo um pouco mais....

O que costuma refletir/ponderar/pensar nos primeiros minutos acordada?

Muitas vezes pergunto-me que dia é hoje, se posso dormir mais ou se tenho de me levantar. Confesso que não sou uma pessoa nada matinal, mas faço mentalmente um resumo rápido dos compromissos que vou ter nesse dia e penso no que vou vestir consoante essas obrigações.

Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel nos Açores Foto: DR

Qual é a sua rotina quando se levanta?

A primeira coisa que faço é abrir a janela para ver como está o tempo. Depois acordo o meu filho e dou-lhe muitos beijinhos para ganhar energia para o dia. Preparo-lhe o pequeno-almoço e a lancheira para a escola enquanto ele se veste e depois cuido de mim quer seja para ir para ao pilates ou para o trabalho.

Que tipo de pequeno-almoço costuma tomar?

Raramente tomo o pequeno-almoço em casa porque não gosto de comer quando acordo, por isso a meio da manhã aproveito para fazer uma pausa no trabalho e comer algo – torrada com uma meia de leite, uns ovos mexidos ou simplesmente como fruta e uns frutos secos.

Costuma haver algum tipo de atividade antes do trabalho?

Sim, faço três vezes por semana aulas de pilates em máquinas e adoro. Se pudesse fazia todos os dias.

Qual é o seu trajeto diário? Como o faz? A pé, automóvel, transportes…

Levo o meu filho à escola de carro, demoro cinco minutos, depois estaciono o carro em casa e vou a pé para o trabalho. É só atravessar o jardim que liga a minha casa ao hotel, por isso é uma maravilha.

Tem algum tipo de preparação prévia para o trabalho?

Sim, gosto de filtrar os meus e-mails no telemóvel antes de chegar ao escritório porque reduzo bastante os que terei de responder e psicologicamente é mais leve. E antes de me sentar na minha secretária faço um "walk-through" pelo hotel para ver se está tudo ok.

"As minhas tarefas variam muito consoante as necessidades do dia-a-dia do hotel e também porque acumulo três funções: proprietária, diretora geral e diretora de vendas & marketing." Foto: DR

A que horas começa a trabalhar?

Nos dias em que tenho pilates começo às 10h, e nos restantes às 9h.

Quais são as suas principais tarefas e responsabilidades no trabalho?

As minhas tarefas variam muito consoante as necessidades do dia-a-dia do hotel e também porque acumulo três funções: proprietária, diretora geral e diretora de vendas & marketing. Portanto, divido o meu dia entre estratégia, vendas e marketing com a gestão do hotel na sua globalidade. Tento sempre dedicar parte do meu tempo a conhecer e conversar com os nossos clientes, momento esse que ocorre mais no momento da partida ou da chegada. Passo muito tempo com a nossa diretora financeira a analisar e maximizar as várias áreas de negócio e com a diretora de RH a delinear estratégia de contratação e retenção de talento. Todas as áreas são importantes para a sustentabilidade do negócio.

Como gere o seu tempo?

Tenho reuniões semanais individuais com as quatro diretoras de departamento para tratarmos de assuntos de cada área. Uma reunião semanal de direção em que partilhamos assuntos importantes da semana, analisamos a performance de cada secção, identificamos potenciais necessidades ou afinações, exploramos novas oportunidades de negócio e alertamos para eventuais desafios. Dedico parte do meu dia a ler comentários de clientes, a analisar relatórios de vendas e tenho reuniões regulares com o nosso parceiro na área de "revenue management" e, por outro lado, com a nossa agência de comunicação.

Como lida com a pressão e o stress?

Lido muito bem, mas às vezes reconheço que não é saudável. Sinto que tenho uma grande capacidade de trabalho, o que é bom, mas que deverá ser doseada. Obrigo-me a não trabalhar, a não pensar em nada relacionado com o meu trabalho, mas é difícil porque adoro aquilo que faço.

Qual é a parte favorita e menos agradável do trabalho e porquê?

A minha parte favorita é quando estou na receção e tenho a possibilidade de interagir com os nossos clientes. Também gosto muito de pontualmente dar e receber feedback por parte dos nossos colaboradores, porque é quando criamos ligações, entendemos os dois lados, temos ideias e arranjamos soluções mais eficazes. A parte menos agradável é quando tenho de fazer pagamentos ou quando fazia os contratos de trabalho, isto antes de ter a nossa diretora de RH.

Tem uma equipa a trabalhar consigo? Como gere a comunicação com eles?

Sim, uma equipa de quatro pessoas que reporta diretamente a mim, mas no geral somos 48. Com a equipa de direção comunico através de emails, grupo no WhatsApp e através das nossas reuniões individuais e de grupo.

Costuma fazer pausas no trabalho? Para?

Sim, para visitar uma ou outra secção que ache necessário.

"Preciso de tempo de qualidade para poder criar, ter ideias e desafiar-me com novos projetos e à noite faço isso com mais facilidade." Foto: DR

Interrompe o trabalho para almoçar? O que costuma comer e onde?

Durante a semana almoço todos os dias em casa dos meus pais e basta atravessar o jardim. O almoço varia muito, mas é uma refeição completa e equilibrada e no verão aproveitamos para almoçar no terraço e desfrutar de um pouco de sol.

Como lida com eventuais críticas e elogios ao seu trabalho?

Receber elogios é a parte mais fácil e, por mais anos que passem, sinto-me sempre muito lisonjeada cada vez que os recebo. As críticas por vezes são duras, mas temos de as ouvir, perceber as razões e corrigir para que as falhas não voltem a repetir-se.

O que diria sobre a ideia de que as pessoas com quem se relaciona profissionalmente têm de si?

Que sou uma pessoa presente, próxima das suas equipas e dedicada em tudo o que faço.

Ao longo do dia dá importância às redes sociais?

Infelizmente tenho de dar mais importância do que gostaria porque faço a gestão das redes sociais do hotel e, hoje, muitos clientes contactam-nos através delas e temos de ser rápidos nas respostas.

Tem hobbies ou atividades que faz regularmente?

O meu hobby favorito é viajar. Adoro receber amigos em casa, preparar convívios e festas. Adoro praia, passear aqui na ilha, ler e agora mais recentemente recomecei a jogar ténis e sinto que é altamente libertador.

A que horas costuma terminar a atividade profissional?

Depende do dia e se temos eventos ou não no hotel, mas num dia normal saio às 17h.

"Leva" trabalho para casa?

Sempre, nem que seja para pôr a minha criatividade a funcionar. Preciso de tempo de qualidade para poder criar, ter ideias e desafiar-me com novos projetos e à noite faço isso com mais facilidade.

Costuma conversar com alguém sobre a sua atividade no final do dia?

Sim, mas não muito. Confesso que a minha posição é um pouco solitária porque há assuntos que são difíceis de explicar a quem não é da área; mas tenho sempre o apoio/ombro dos meus pais, irmão e sócios que são bons ouvintes para questões do trabalho.

Costuma viajar com frequência nas suas atividades profissionais?

Sim, em média uma vez por mês e nos últimos seis meses estive pelo Canadá, França, Espanha e diversas vezes em Lisboa.

"O que mais gosto é de contribuir para a felicidade dos nossos clientes, recebê-los e ajudar para que tenham uma estadia memorável, criar memórias únicas, fazer com que se sintam em casa e fazer a diferença pela arte de bem receber." Foto: DR

Há muita diferença entre os dias da semana e os fins de semana?

Sim, quando não tenho eventos ou outros compromissos profissionais tento não ir ao hotel e desfrutar a 100% do fim de semana. É preciso carregar baterias para a semana seguinte e dedicar-me também a outras coisas que me dão prazer.

Quais são os seus hábitos de jantar? Horário e exemplo de menu?

Jantamos às 20h durante a semana e aos fins de semana não temos horário rígido. Como sempre algo leve, a não ser nos dias em que janto fora, e aí não faço qualquer tipo de restrição.

O que faz antes de dormir?

Os últimos 30 minutos antes de dormir são sempre dedicados à leitura. Antes disso tenho sempre algo que fazer em casa, ou então vejo uma série/filme ou coloco algumas ideias no papel.

A que horas se costuma deitar e quantas horas dedica ao sono?



Tento deitar-me antes da meia-noite e dormir pelo menos oito horas. Ando a disciplinar-me nesse sentido.

Como mantém o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional?

Consigo gerir, mas nem sempre é fácil porque um hotel está aberto 24 horas, 365 dias por ano, e é impossível controlarmos tudo. Muitas vezes o lado pessoal é o mais afetado, mas tudo se faz com a ajuda da família e equipa.

Vê-se a ter outra profissão?

Não, de todo. Nada é perfeito, mas não trocaria a minha profissão por mais nenhuma.

O que mais gosta e menos gosta na sua profissão?

O que mais gosto é de contribuir para a felicidade dos nossos clientes, recebê-los e ajudar para que tenham uma estadia memorável, criar memórias únicas, fazer com que se sintam em casa e fazer a diferença pela arte de bem receber. Gosto de motivar as equipas, desafiá-los no seu desenvolvimento e criar novos projetos. O que menos gosto? Parte do trabalho administrativo, mas que é fundamental.