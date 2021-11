“Os Efterklang nunca quiseram ter um estilo próprio, mas sim encontrar sempre caminhos novos para a sua música”

Depois de 20 anos de carreira a alargarem o seu universo musical, através das mais intricadas experimentações musicais e sonoras, os dinamarqueses Efterklang regressaram às origens, quando Mads Brauer, Rasmus Stolberg e Casper Clausen eram apenas um grupo de amigos com vontade de fazer música. Por causa da pandemia, viram-se obrigados a alterar processos e rotinas, a dispensarem as habituais colaborações e artistas convidados, centrando-se apenas no básico – eles próprios – e assumindo todas as limitações, aproveitando ao mesmo tempo a oportunidade de seguir por um novo caminho musical enquanto grupo. O resultado é Windflowers, um registo intimista e melódico, bastante distante do experimentalismo de outros tempos, mas igualmente desafiante pela sua enganadora simplicidade. E pelo meio, voltaram a ter tempo para estar juntos e não apenas para fazer música, como conta o vocalista Casper Clausen nesta entrevista, na qual assume "as muitas saudades de Lisboa", a cidade onde viveu durante vários anos e que ainda hoje continua a considerar sua.

Efterklang Foto: Peter

Este disco soa completamente diferente dos Efterklang dos últimos álbuns, concorda?

Gosto que soe assim a quem oiça o disco pela primeira vez, porque o nosso objetivo, enquanto banda, é fazer sempre algo diferente, que surpreenda o público. Nunca quisemos ter um estilo próprio, mas sim encontrar sempre caminhos novos para a nossa música.

A que se deve essa mudança, ao contexto muito próprio em que o disco foi gravado, em plena pandemia e com a banda confinada numa quinta, enquanto compunha e gravava?

Não é um álbum baseado na pandemia, isso sempre esteve muito claro para nós, mas essa foi a realidade em que trabalhámos e temos a perfeita noção que, daqui a dez anos, é assim que este álbum vai ser ouvido. E nem vai ser tanta por causa das letras, mas mais pelos ambientes sonoros. Nos álbuns anteriores houve sempre a preocupação de criarmos antes um conceito e neste isso não aconteceu. Tivemos de interromper a digressão por causa da pandemia e cada um foi para casa, fazer a sua vida. No meu caso vim para Lisboa, que era onde vivia na altura e comecei a fazer música nova. Alguns dos temas deste disco, como o Dragonfly ou o Living Other Lives, nasceram no meu estúdio em Cacilhas. A dada altura já tínhamos uns 80 esboços de canções, acho que nunca tínhamos feita tanta música para um único álbum (risos). Brincámos muito com os sons e íamos mostrando as coisas uns aos outros numa dropbox, sempre com total liberdade para alterar o que alguém lá ia pondo.

Mas depois juntaram-se em estúdio, como uma banda de antigamente, como foi esse processo?

Mal a pandemia o permitiu alugámos um estúdio numa ilha a sul de Copenhaga, instalado numa quinta com um moinho, no meio de nada. Passámos quase meio ano lá, a depurar os tais esboços até os transformar nas canções que compõem o álbum. Apesar de nos conhecermos há mais de 20 anos, somos cada vez mais um grupo de amigos à distância. Cada um vive em cidades e países diferentes e praticamente só nos juntamos quando andamos em digressão, mas ao mesmo tempo somos as pessoas com quem mais tempo passámos na vida. E apesar de sermos cada vez mais diferentes daquilo que éramos quando nos conhecemos, eles continuam a ser as pessoas com quem me sinto mais à vontade, até nos momentos mais embaraçosos (risos). Foi por isso que este encontro, apesar de tão longo, acabou por ser muito harmonioso, porque tivemos tempo para estarmos juntos, só nós, sem mais ninguém à volta. Não se tratou apenas de música, era o cozinhar, o falar... Sem darmos por isso tudo voltou ao que era e percebi que quase me tinha esquecido o quão cool estes tipos são. Crescemos cada um na sua direção, é certo, mas isso tornou-nos mais fortes, não só enquanto amigos, mas também como banda. Preenchemo-nos uns aos outros de uma forma muito estranha e este álbum é o resultado desse encontro de amigos, com tempo para se ouvirem a passarem tempo juntos, que é algo tão raro hoje em dia.

Efterklang Foto: Peter

Como é que era a vossa rotina enquanto banda, antes da pandemia?

Acho que há mais de 15 anos que não ensaiamos juntos de forma regular (risos). Só o fazemos quanto tem mesmo de ser, como por exemplo no início das digressões. Aprendemos a tocar tudo em apenas cinco dias e o resto vem com a rotina da estrada e dos palcos. Somos uma banda um pouco diferente do habitual, tenho de reconhecer, e o que nos faz funcionar é mesmo essa excitação que sentimos quando estamos juntos e o modo como conseguimos fazer as coisas acontecer.

Vêm apresentar o álbum a Portugal?

Sim, no início de Novembro vamos estar aí. Primeiro no Porto, a cinco, no espaço M.Ou.Co, e no dia seguinte em Lisboa, no Musicbox. Temos muitas saudades de tocar ao vivo, apesar da pandemia nem nos ter afetado assim tanto a esse nível, porque tínhamos lançado outro álbum no verão de 2019 e ainda o conseguimos apresentar em palco. Perdemos apenas a digressão americana e alguns festivais, mas houve bandas para quem a pandemia foi devastadora, porque as pessoas por vezes não têm noção do planeamento e investimento necessários para realizar uma digressão internacional. Tive amigos que perderam tudo.

Efterklang Foto: Peter

Tem saudades de Lisboa, a cidade onde viveu durante tanto tempo?

Tenho muitas saudades. Estive aí em setembro e percebi exatamente isso. Como já não tenho a minha casa no Bairro Alto fiquei em casa de amigos, em Campo de Ourique, onde descobri como Lisboa também pode ser, afinal, uma cidade bastante sossegada (risos). Continua a ser um sítio muito familiar para mim, onde me sinto realmente em casa e onde espero voltar de forma mais regular, até porque mantenho o meu estúdio em Cacilhas. Vivo em Hamburgo, agora. Estou neste momento à janela de casa, a beber um chá quente e ver a chuva a cair na rua, por isso, como podem calcular, tenho mesmo muitas saudades de Lisboa.